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娛樂

【開箱】《鬼眼》導演廿四孝爸爸 禮切沙也馬倫《圈套》捧女兒演出

【明報專訊】《鬼眼》53歲導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan），婚後育有三名女兒，其中伊珊娜沙也馬倫（Ishana Shyamalan）率先繼承衣缽，首次執導驚慄片《窺探者》，已於6月上映；伊珊娜的姊姊莎莉卡沙也馬倫（Saleka Shyamalan）則向幕前發展，曾為父親舊作《詭老》等唱插曲之餘，更演出禮切執導新片《圈套》（Trap），扮演偶像女歌手，又唱又演，施展渾身解數，擺明是禮切為女兒度身訂做的最佳角色。

連環殺人犯陪女睇騷遭圍捕

禮切沙也馬倫自編自導的驚慄片《圈套》，由《黑鷹15小時》佐斯夏利（Josh Hartnett）主演，上周五（2日）在美國開畫，首周票房收2073萬美元（約1.6億港元），當然無法跟超級英雄片《死侍與狼人》相提並論，就連口碑亦相差甚遠，「爛番茄」影評網站給予54%勉強及格分數，遠遜於《死侍3》的78%，則值得商榷。

《圈套》故事講述連環殺人犯「屠夫」古柏（佐斯夏利飾）先後肢解殘殺12人，相隔7年仍然逍遙法外，直至警方收到線報，得悉他將現身暗黑偶像歌手Lady Raven（莎莉卡沙也馬倫飾）演唱會，於是佈下天羅地網，誓要把他繩之於法。然後鏡頭一轉，一臉慈愛的古柏帶着12歲女兒羅莉現身體育館，抵埗後發現警方嚴陣以待，但他怎會束手就擒？為免淪為甕中之鱉，必須冷靜應對，然後利用現場所有人和物，助他逃出生天。

古柏會否惡有惡報，結局在此不贅，只可說導演早已埋下伏筆，為開拍續集鋪路。《圈套》片長105分鐘，故事簡單節奏明快，全片大致分成上下兩部分，首先講述古柏帶着女兒逃出體育館的驚險過程，得手後卻遭他挾持的Lady Raven反咬一口，最後被迫在妻女面前露出廬山真面目，把全片緊張氣氛推向高峰。雖說劇情一氣呵成，不難發現破綻處處，例如警方花上7年時間追捕古柏，並請來《小福星》金像女星希莉美露絲（Hayley Mills）扮演FBI側寫師分析兇手心理狀態，動員大量警力圍堵體育館，理論上插翼難飛，最終古柏以遙距殺死第13名受害者來要脅Lady Raven就範，迫使後者答應帶他父女倆離開現場，奇在警方大開中門，毋須任何檢查，任由他們登車而去，實在難以令人信服。

另外，古柏的「主角光環」實在太強大，三番四次逃過警方圍捕，例如他假扮FBI駕車接走Lady Raven，卻遭後者的粉絲包圍，警方及時趕到，他在眾目睽睽下變裝並離開現場？實在匪夷所思。

低成本做出萬人演唱會效果

導演禮切沙也馬倫形容《圈套》是一齣音樂電影，禮切父女首先構思一場演唱會可能發生的驚嚇事件，然後想到警方設局緝捕殺人兇手，兩者結合便成了《圈套》故事大綱。莎莉卡不單飾演Lady Raven，更負責作曲、主唱和音樂編排，藉以配合劇情發展。演唱會落幕後，她得悉慈父古柏是連環殺人犯，決定冒險營救受害者，這個由台上演到台下的精心安排，正好反映禮切對愛女有多器重。至於首次拍戲的莎莉卡，演技不過不失，仍需時日琢磨。

雖然《圈套》製作費不過3000萬美元（約2.34億港元），但絕非粗製濫造，為了營造體育館內座無虛席的盛况，視覺特技總監首先利用綠幕拍攝舞台上的歌舞表演，再配合CG技術，把300名扮演觀眾的臨時演員，變成1.5萬人睇騷的熱鬧場面，單是為了完成Lady Raven演唱會這個主要場景，幕後人員已製作超過250個視覺特技鏡頭，跟一齣小型科幻電影不相伯仲。

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