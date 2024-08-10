Taylor Swift逾千粉絲聚集維也納「開唱」

【明報專訊】奧地利當局周三（7日）表示，搗破一宗企圖襲擊美國樂壇天后Taylor Swift在維也納舉行演唱會會場的陰謀，拘捕3名青少年，其中一人最近效忠極端組織「伊斯蘭國」（ISIS），計劃用刀和炸彈發動自殺式襲擊。演唱會主辦單位以安全為由，取消Taylor原定本月8至10日的3場維也納演出；不過似乎無阻已購票入場樂迷的雅興，雖然Taylor不會到場，但數以千計粉絲聚集維也納街頭及教堂，高舉心心手勢，又交換友誼手鏈，並一起唱出Taylor的名曲《Lover》、《Cruel Summer》等，顯示出團結和無畏的氣氛。部分Swifties（粉絲暱稱）在社交平台留言，「我們創造自己的安全環境，你們這群愚蠢的蜘蛛男孩決不能破壞」。有教堂更擺放告示向Swifties招手，「我們寄予同情，歡迎你們入內，一起唱走哀痛」。Taylor本月15至20日將重返倫敦溫布萊球場演出歐洲巡迴演唱會餘下5場，據悉場館正加強保安，暫時會如期舉行。