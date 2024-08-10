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娛樂

未婚妻素兒卡維斯首次執導《求救眨眨眼》首映 卓寧達譚盼「牌王」獨立拍成電影

【明報專訊】《蝙蝠俠》女星素兒卡維斯（Zoe Kravitz）演而優則導，首次編劇及執導電影《求救眨眨眼》（Blink Twice），由未婚夫兼《光豬舞壯士》卓寧達譚（Channing Tatum）主演，前日在荷李活舉行首映禮，除了台前幕後之外，跟素兒合作過《小謊言》的麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）等圈中好友現身；現時全球票房突破9億美元的《死侍與狼人》，卓寧客串「牌王」一角，他向傳媒表示十分期待該角色可獨立拍成電影，再次演出。

《死侍與狼人》有不少串星出現，包括「霹靂火」基斯伊雲斯（Chris Evans），「幽靈刺客」韋斯利史納斯（Wesley Snipes）、「黑天使」珍妮花嘉納（Jennifer Garner），卓寧達譚則客串「牌王」一角；後者早前透過社交平台感謝「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），事緣《變種特攻：狼人外傳》中「牌王」一角由《美國特工》泰萊基斯（Taylor Kitsch）飾演，及後二十一世紀霍士有意把「牌王」為新片主角，並鎖定卓寧演出，但迪士尼收購二十一世紀霍士後計劃告吹，因此卓寧很感激賴恩邀請他演出《死侍與狼人》，讓他圓夢扮演「牌王」。

卓寧達譚主演新片《求救眨眨眼》前日舉行首映禮，記者重提他客串《死侍與狼人》演「牌王」一事，問會否把角色另外拍成電影，卓寧坦言「非常希望」，希望上帝也聽到他的禱告，讓「牌王」電影成真，「我想演了10年，但這由卜艾格（Bob Iger，迪士尼行政總裁）和奇雲費格（Kevin Feige，Marvel電影總裁）掌控，我只能向上帝祈禱」。

素兒感激未婚夫耐心忍讓

不管「牌王」電影能否成真，卓寧達譚已成為未婚妻素兒卡維斯首次執導電影《求救眨眨眼》的男主角；前日在荷李活舉行首映禮，除兩人拍拖出席之外，《馬克白夫人的誘惑》娜奧美艾奇（Naomi Ackie）、 《斷箭行動》基斯頓史利達（Christian Slater）、 《護女煞星》安卓亞霍娜（Adria Arjona）、《鬼眼》希利祖奧士文（Haley Joel Osment）、《末路狂花》珍娜戴維絲（Geena Davis）、《與己同行》艾莉亞蘇傑（Alia Shawkat），以及奧瑪花曼（Uma Thurman）兒子兼《擠逼的心房》男星里方漢基（Levon Thurman-Hawke）等演員現身。另外，與素兒合演過《小謊言》的麗絲韋達絲潘及羅拉丹（Laura Dern）、女歌手Alicia Keys、《別擔心親愛的》奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）等亦到場，十分熱鬧。《求救眨眨眼》講述科技業億萬富豪邀請女侍應及其朋友到他的私人島嶼度假，怎料女侍應的友人失蹤，富豪的朋友亦表現古怪。《求》片預計本月22日在港上映，美國映期則延後一天。

首次執導又身兼編劇兩職的素兒卡維斯，在首映禮上致辭，特別感謝未婚夫卓寧達譚，指由籌備此片到像控制狂一樣什麽也要管，甚至情緒失控坐在廁所地板大哭，卓寧一直在旁耐心忍讓，「跟你拍攝這部電影，真的是一場大歷險，謝謝你信任我這個女導演；能與你一起拍戲真的很棒，能跟畢生摯愛去做更加棒」。兩人去年宣布訂婚，前日亦首次以情侶姿態出席公開場合。

「死侍嫂」新片優先場報捷

另一方面，「死侍」賴恩雷諾士太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演改編自暢銷小說的同名電影《痛愛完成式》（It Ends with Us），昨日在美國開畫，周四上映優先場收700萬美元（約5460萬港元），成績不錯，有可能首周末3天收3000萬美元，僅次於《死侍與狼人》，排票房榜亞軍位置。《痛愛完成式》講述女主角成長於母親遭受父親家暴的環境，長大後以為克服創傷，遇上的伴侶卻向她施暴，勾起其痛苦回憶，此時初戀情人突然出現，陷入三角關係的拉鋸當中。

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