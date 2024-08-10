《忠烈楊門》梁燕飛梁非同「母子檔」聲色藝俱全 「佘太君」汪明荃平喉獲讚拿揑準確

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《忠烈楊門》4場門票早已爆滿，一票難求，阿姐首演老角佘太君，事前承認好緊張、壓力好大。前晚首演，她將佘太君保家衛國暨忠義又不失威嚴，痛失親人的哀傷演繹得淋漓盡致。粵劇演出經驗豐富的阿姐唱開「子喉」，今次演老角，改唱「平喉」，視為極大挑戰。阿姐前晚獻唱平喉，腔調拿揑準確，觀眾掌聲連連，對阿姐的演出予正面及良好肯定。

演員大曬冷震撼全場

一眾演員演出《忠烈楊門》逾3小時，連場激戰武場，又有催淚情節，絕無冷場。第一幕佘太君率領全體「楊家將」，一班文武生與花旦登場大曬冷，觀眾嘩聲四起，場面震撼，加上武打、擊樂、音樂、燈光、特技與服裝交融下，觀眾叫好之聲與掌聲此起彼落，戲迷大讚只有出品人兼總策劃施姐的功力，才能成就這一台經典好戲。

阿姐希望觀眾無失望

謝幕時，阿姐對觀眾說：「好開心參加今次演出，是很好的學習機會，由接到劇本，接觸這個劇開始，一直擔心，自己要怎樣去做，研究了很久，希望今次演出不會令大家失望。我覺得這是一齣好靚的戲，因為青春無敵，每個花旦、文武生都在粵劇方面獨當一面，好難得能夠集齊一起演出。」

阿姐表示要多謝施姐帶給觀眾一個這麼好的劇目，多謝各位師傅幫忙排練多次，特別要多謝一班武師，大家都打得好辛苦。阿姐的粉絲熱烈拍手掌，謝幕時候又不斷大叫Liza（阿姐）演得好，「明荃之友會」送上佘太君氣球造型撐偶像。

施姐未敢自滿 續檢討改進

施姐在謝幕時透露今次台前幕後總共動用了170人參與《忠烈楊門》，因為很喜歡《十四女英豪》與《楊家將》故事，所以將兩者集合為一齣戲。她問觀眾收唔收貨？ 觀眾大聲回應：「收貨！」阿姐附和說：「明（昨）天會演得更好！ 」《忠烈楊門》開鑼即獲好評，施姐未敢自滿，表示會檢討改進，期望未來3場演得更好。她特別多謝擊樂領導高潤權、音樂領導彭錦信和武術總監韓燕明，有3名大師協力才有亮麗表現。

藝術總監吳美英竭盡全力

施姐表示首晚整個演出仍有很多不足之處，會提意見商討改善，由於今次以群戲為主，各演員的戲分安排難盡善盡美。《忠烈楊門》藝術總監吳美英盡心盡力，透露今次參與演出因為人太多，最困難是夾練習時間，她亦盡量出席每小組的排練，「今次擔任藝術總監心情戰戰兢兢，尤其是阿姐助陣，也挺大壓力，因為阿姐曾演過《楊門女將》穆桂英」。阿姐笑言：「今次我升呢啦！ 」

（粵劇文化專刊）

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