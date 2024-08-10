葛民輝相隔12年再演舞台劇 梁祖堯何洛瑤大讚無架子

阿葛相隔12年再演舞台劇，謙稱要向新人偷師學習，讚岑珈其教Sica側手翻，後者很快便上手。Sica聞言說：「雖然阿葛是前輩，但合作沒壓力。因他很親民沒架子，有他在場，大家演出安心好多，又會細心分享他的經驗，教我留意咬字發音要清晰。」阿葛上周完成軟硬拉闊音樂會，緊接參演舞台劇，稱劇團很早已找他演校長角色，一早應承，指劇中唱歌跳舞環節只需負責穿插，跟着跳就可以。

睇好岑珈其成舞台劇搶手貨

梁祖堯與湯駿業異口同聲大讚阿葛無架子，而且主動留低陪其他演員排練，更帶備牛腩煲慰勞大家，感覺幸福。他們亦很欣賞岑珈其，「他好快便掌握到演舞台劇節奏，好叻且好有天分， 經過今次後，應該會好多人找他演出，會變成搶手貨，唯一缺點是他超緊張」。梁祖堯預告劇中有一幕medley，演員要瘋狂跳唱長達20分鐘，非常好玩也是一個挑戰。因劇中有撞鬼環節，為求演出順利，他們事先已請師傅主持拜神儀式，每人獲贈靈符求安心。

記者：林蘊兒