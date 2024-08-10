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娛樂

方皓玟再與無綫合作想拍《愛．回家》 力撐支嚳儀 JW：叫佢保持正面

【明報專訊】方皓玟、周吉佩、王灝兒（JW）及鍾柔美昨日到灣仔會展出席《星光熠熠耀保良》拜神儀式，原本參與演出的龍婷未有現身，傳受丘亞葵緋聞影響被飛出節目，TVB Music Group總裁何麗全透過公關表示，龍婷不在港未能參與演出。周吉佩表示不清楚安排，收到歌單時已知跟「中一生」李佳、羅啟豪及「中二生」古淖文、顏米羔及譚輝智大合唱。問到知否龍婷近况？周吉佩說：「早前有傳短訊給對方，她說打擾到大家不好意思。知道她正在休息。」

提到傳支嚳儀搞是非及玩杯葛，周吉佩認為只是傳言，「大家合作兩年，知道有些報道跟事實有出入，對她從沒質疑」。JW跟支嚳儀相識十多年，聽到對方最近受是非纏繞，都有關心她，「我都有不開心的新聞，做呢行會有辛酸，叫她保持正面，好多事聽完就算，不用解釋太多，不用理會，好快就會過去」。方皓玟認同JW，面對是非最好的處理手法就是不要想太多，會努力令自己開心生活，再發揮感染力。提到最近多亮相無綫，方皓玟表示剛好有籌款騷適合唱自己的歌，不排除再合作，想嘗試參演《愛．回家之開心速遞》，久不久看這個劇都覺得好搞笑。

鍾柔美自爆放天燈許願寫錯字

鍾柔美透露大學聯招放榜結果不理想，現在收集家人、老師及朋友意見，再挑選合適科目報校升學。她笑言早前到台灣放天燈祝願升學順利，求心儀大學寫錯為心『義』大學，可能因而影響許願效果，她說：「不過大家不用擔心，我不會放棄讀書，會繼續升學。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕支嚳儀 周吉佩 王灝兒（JW） 方皓玟 鍾柔美（Yumi） 星光熠熠耀保良

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