方皓玟再與無綫合作想拍《愛．回家》 力撐支嚳儀 JW：叫佢保持正面

提到傳支嚳儀搞是非及玩杯葛，周吉佩認為只是傳言，「大家合作兩年，知道有些報道跟事實有出入，對她從沒質疑」。JW跟支嚳儀相識十多年，聽到對方最近受是非纏繞，都有關心她，「我都有不開心的新聞，做呢行會有辛酸，叫她保持正面，好多事聽完就算，不用解釋太多，不用理會，好快就會過去」。方皓玟認同JW，面對是非最好的處理手法就是不要想太多，會努力令自己開心生活，再發揮感染力。提到最近多亮相無綫，方皓玟表示剛好有籌款騷適合唱自己的歌，不排除再合作，想嘗試參演《愛．回家之開心速遞》，久不久看這個劇都覺得好搞笑。

鍾柔美自爆放天燈許願寫錯字

鍾柔美透露大學聯招放榜結果不理想，現在收集家人、老師及朋友意見，再挑選合適科目報校升學。她笑言早前到台灣放天燈祝願升學順利，求心儀大學寫錯為心『義』大學，可能因而影響許願效果，她說：「不過大家不用擔心，我不會放棄讀書，會繼續升學。」

記者：鍾一虹