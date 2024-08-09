姜濤對製作多想法 馮德倫半夜被嘈醒

馮德倫很有耐性聽姜濤說對MV細節的想法，但未必能實行，「姜濤可能唔係好明拍攝嘅困難，例如一決定咗要做啲乜嘢，要時間準備，好難去改。其實以後拍得多，佢就會知道，又或者參與多啲幕後，就會知道當中困難，會明白」。他還溫馨提示姜濤：「下次早啲瞓覺，唔好咁夜text我，有時我唔記得熄機，就畀你嘈醒，下次臨瞓唔好諗咁多嘢，同埋唔好飲咁多咖啡。」

馮德倫大讚姜濤有想法，最緊要係靚仔，姜濤即向導演笠高帽：「你靚仔好多。」馮德倫說：「其實除咗靚仔之外，你睇呢個MV就知道，佢好勤力排舞，希望拍出嚟大家喜歡，當然有好多人都知道佢係識跳舞，但我希望將佢最好嘅一面和才華表現畀大家睇，等大家更認識佢呢方面嘅才能。 」

娛樂組

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