馮素波80大壽派對滿場飛 謝「二公主」沈芝華傳授蛋白敷面

波姐的生日會除有巨型壽字生日蛋糕，還有8個蛋糕由契仔契女所送，分別寫上「齊齊整整開開心心」8個字，是壽星的生日願望，波姐說：「我哋時時講『開開心心，齊齊整整』，以前我認為呢兩句係好荒謬，到咗今年80歲，我更覺得原來好難有齊齊整整一家人、好難開開心心。所以我就要呢8個字，佢哋送咗呢8個蛋糕。」她稱原本還邀請了黃日華與郭晉安，前者病了，郭晉安則在內地拍戲未能出席。

到場嘉賓分批上台跟波姐切蛋糕和影合照，沈芝華、陳寶珠與薛家燕分別送上生日禮物與大利市。波姐大爆自己保養得宜多得沈芝華傳授秘訣以蛋白敷面。

「七公主」之旅「泡湯」

提到「七公主」邁向60周年，問到可有慶祝活動？波姐說未知，「今次生日會都籌備咗好耐，我都覺得好辛苦」。她透露10月將會到新加坡出席藝術節，11月舉行慈善騷，已約了幾名公主屆時捧場。薛家燕透露原本打算請大家去旅行，「不過佢哋話好攰，咁就一齊食餐飯，我哋無所不談，好難得一班好姊妹感情常在」。

歐陽震華預告上波姐節目

波姐跟一眾嘉賓玩得盡興，陶大宇獻唱《倒轉地球》時，還上台跳舞。歐陽震華、陶大宇與商天娥過往跟波姐經常合作，歐陽震華稱跟波姐曾演母子，雖然多年沒有合作，但有保持聯絡相約食飯，大爆壽星是夜貓子，「不時凌晨1時，見波姐電話仲係線上」。近年波姐成為YouTuber有個人網上節目，歐陽震華已答應受訪，月底上對方的節目。商天娥已長時間沒有拍劇，問她有沒有戲癮？她斷言說：「唔好喇！」

此外，佘詩曼母親早前患病令人擔心，她有段時間以包頭巾造型出席活動，前晚佘母以銀白短髮亮相，精神狀態很好。

娛樂組

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