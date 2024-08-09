明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

宋慧喬訪港cool樣派心閃現40秒 林峯率「城寨家族」出巡似首映

宋慧喬出席品牌活動揮手派心 閃現不夠1分鐘

【明報專訊】韓國女星宋慧喬昨日應邀來港，以品牌大使身分出席時尚品牌位於尖沙嘴的專門店開幕酒會。穿上品牌秋冬新裝的宋慧喬壓軸登場，閃現約40秒讓傳媒拍照，展露招牌cool樣，揮手和做心心手勢，未有受訪。其他出席嘉賓包括電影《九龍城寨之圍城》演員林峯、胡子彤、張文傑、廖子妤和小演員王尹菁（魚蛋妹），眾演員合照，如出席電影首映禮。他們透露《九龍城寨》系列的前傳和中章劇本已差不多完成，眾人等待導演鄭保瑞一聲令下隨時開工，廖子妤盼獲加戲分和恨做打女。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

林峯、胡子彤、張文傑受《九龍城寨》帶挈密密掙外快，昨日3子一同出席活動，穿貼身針織上衣配裙褲的胡子彤最搶鏡。他們解釋「信一」劉俊謙正忙於拍新戲缺席，「城寨四子」雖未能齊人，但他們互相保持聯絡，大爆電話群組名叫「城寨殘兵」，因拍戲期間4人均打至全身傷痕纍纍。

胡子彤自誇4子中最弗

提到有報道指有人打算開拍《信一傳》，張文傑稱略有聽聞，不知詳情。林峯說：「《城寨》前傳和中章劇本，基本架構已經度得差不多。如果每個角色都開拍前傳，豈不是要由頭打到尾，打得好甘？最緊要劇本有得發揮，等候鄭保瑞導演安排，佢好似忙到12月。雖然未知幾時開工，但我們隨時準備好，亦期待有新演員加入。」一直努力操練的胡子彤表示如果劇情需要，不介意騷肌，笑言若戲中安排4子有浸浴或浸溫泉戲，自誇一定是4人之中最弗最大隻，又讚劉俊謙近期經操練後身形也不錯，而且更打得。

廖子妤讚宋慧喬保養得宜

廖子妤與宋慧喬同場感興奮，聲稱從小已看對方主演的韓劇，大讚宋慧喬外貌多年不變依然美麗，保養得宜。廖子妤和魚蛋妹都期待繼續參演《九龍城寨》系列電影，9月將升讀小學五年級的魚蛋妹稱會在周末和假期才拍戲，以免影響學業，她表示戲中所有角色都喜歡。廖子妤希望有機會跟「城寨四子」一樣大顯身手，「除想爭取加戲分，我亦恨做打女。可是拍《城寨》一場拿起鐵鑊打伍允龍戲，因自己太蠢，試位時已弄傷膝蓋，現在仍留有疤痕。自知年紀不少，但腰痛都好想打」。

魚蛋妹自薦做廖花女

廖子妤的母親從馬來西亞來港，有跟未來女婿小野（盧鎮業）見面，廖子妤以「外母見女婿，口水嗲嗲啼」形容，「兩個妹妹已婚，我沒有太大壓力，媽咪只提醒我不要嚇走男友，要好好對待和相處。現在和男友相處穩定和開心，有傾過結婚，未定日子，只知如果香港同馬來西亞兩邊擺酒要用好多錢，所以都是搵錢先」。魚蛋妹自薦為廖子妤擔任婚禮花女，廖笑稱可能要等好耐，未必趕得及魚蛋妹升讀中學前，屆時或由花女變成姊妹團。

邱彥筒知衰認有語障

COLLAR成員邱彥筒（Marf）早前欣賞完電影《龍捲風》，在社交平台以「不用入戲院看」來評論，引起網民抨擊，之後她急為失言道歉。她昨日重提此事，直認有語障和分享慾，朋友、經理人和男友都習慣她的表達方式，「以後會多在網上開live說話，因為對鏡頭或者面對記者時，說話會比較謹慎，不會亂講」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕邱彥筒（Marf） 王尹菁（魚蛋妹） 廖子妤 張文傑 胡子彤 林峯 宋慧喬

上 / 下一篇新聞