宋慧喬訪港cool樣派心閃現40秒 林峯率「城寨家族」出巡似首映

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

林峯、胡子彤、張文傑受《九龍城寨》帶挈密密掙外快，昨日3子一同出席活動，穿貼身針織上衣配裙褲的胡子彤最搶鏡。他們解釋「信一」劉俊謙正忙於拍新戲缺席，「城寨四子」雖未能齊人，但他們互相保持聯絡，大爆電話群組名叫「城寨殘兵」，因拍戲期間4人均打至全身傷痕纍纍。

胡子彤自誇4子中最弗

提到有報道指有人打算開拍《信一傳》，張文傑稱略有聽聞，不知詳情。林峯說：「《城寨》前傳和中章劇本，基本架構已經度得差不多。如果每個角色都開拍前傳，豈不是要由頭打到尾，打得好甘？最緊要劇本有得發揮，等候鄭保瑞導演安排，佢好似忙到12月。雖然未知幾時開工，但我們隨時準備好，亦期待有新演員加入。」一直努力操練的胡子彤表示如果劇情需要，不介意騷肌，笑言若戲中安排4子有浸浴或浸溫泉戲，自誇一定是4人之中最弗最大隻，又讚劉俊謙近期經操練後身形也不錯，而且更打得。

廖子妤讚宋慧喬保養得宜

廖子妤與宋慧喬同場感興奮，聲稱從小已看對方主演的韓劇，大讚宋慧喬外貌多年不變依然美麗，保養得宜。廖子妤和魚蛋妹都期待繼續參演《九龍城寨》系列電影，9月將升讀小學五年級的魚蛋妹稱會在周末和假期才拍戲，以免影響學業，她表示戲中所有角色都喜歡。廖子妤希望有機會跟「城寨四子」一樣大顯身手，「除想爭取加戲分，我亦恨做打女。可是拍《城寨》一場拿起鐵鑊打伍允龍戲，因自己太蠢，試位時已弄傷膝蓋，現在仍留有疤痕。自知年紀不少，但腰痛都好想打」。

魚蛋妹自薦做廖花女

廖子妤的母親從馬來西亞來港，有跟未來女婿小野（盧鎮業）見面，廖子妤以「外母見女婿，口水嗲嗲啼」形容，「兩個妹妹已婚，我沒有太大壓力，媽咪只提醒我不要嚇走男友，要好好對待和相處。現在和男友相處穩定和開心，有傾過結婚，未定日子，只知如果香港同馬來西亞兩邊擺酒要用好多錢，所以都是搵錢先」。魚蛋妹自薦為廖子妤擔任婚禮花女，廖笑稱可能要等好耐，未必趕得及魚蛋妹升讀中學前，屆時或由花女變成姊妹團。

邱彥筒知衰認有語障

COLLAR成員邱彥筒（Marf）早前欣賞完電影《龍捲風》，在社交平台以「不用入戲院看」來評論，引起網民抨擊，之後她急為失言道歉。她昨日重提此事，直認有語障和分享慾，朋友、經理人和男友都習慣她的表達方式，「以後會多在網上開live說話，因為對鏡頭或者面對記者時，說話會比較謹慎，不會亂講」。

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