【開箱】《還錢》台版《盜海豪情》 吳慷仁扮ABC搶鏡

保持賀歲片傳統

今年港產賀歲片有《盜月者》和《臨時劫案》，台灣亦有類似題材的《還錢》，故事內容跟《盜海豪情》或《紙房子》大同小異，都是專業罪犯精心策劃銀行或金庫劫案，然而計劃總趕不上變化。《還錢》顧名思義講述主角張博駿（陳柏霖飾）率領盜竊集團，在除夕夜潛入萬喜銀行金庫偷取10億台幣存款，得手後發現本屬受害者的銀行家（吳慷仁飾），是密謀黑吃黑的幕後主腦，張博駿舊愛沈舒玟（蔡思韵飾）更無辜捲入事件。為了平息風波，迫使他們「回水」，可是搶錢容易還錢難，他們必須同心協力，方有機會完成這個不可能的任務，豈料有人陣前叛變，導致案情一發不可收拾。

《還錢》保持賀歲片傳統，動作與搞笑兼備，然而電影焦點並非如《紙房子》的精密盜寶過程，這部分只佔極少比重，陳柏霖等人得手後，設法把10億贓款原封不動放回金庫才是最大看點。類似「扭橋」在港台犯罪電影算是新鮮，導演王鼎霖亦拍得趣味盎然，例如陳柏霖與蔡思韵舊情復熾，拍檔林哲熹看似「呷醋」而倒轉槍頭，營造同志錯覺，可謂食正BL（Boy's Love）熱潮。

蔡思韵擔正女主角

導演王鼎霖承認《還錢》受到《盜海豪情》等荷李活片影響；不過，偷呃拐騙只是外層包裝，電影主題其實是家庭與血緣關係。王鼎霖曾在訪問中表示，陳柏霖跟犯罪團隊包括蔡凡熙飾演黑客、擅長易容的李銘忠，以及義氣為重的林哲熹，關係比起伙伴更像家人，身為首腦的陳柏霖就像「單親媽媽」般照顧子女之餘，又要努力工作掙錢，偏偏孩子各有主見，令他頭疼不已。可是打打鬧鬧過後，最終仍是「血濃於水」，正因他們不是原生家庭成員，這份親情更覺可貴。

吳慷仁扮演戲中反派，不諱言以《盜海豪情》阿爾柏仙奴（Al Pacino）為參考對象，除了透過強大氣場對抗陳柏霖等對手外，更刻意為銀行家角色設計ABC（美籍華裔）背景，幾乎每句對白都中英夾雜，聽來矯揉造作，卻出奇地搞笑，對這個自以為是的富二代增添幾分嘲諷意味。相比他在《但願人長久》或《富都青年》的悲情演繹，更令人回味他在《第九分局》客串MIB警員的黑色幽默。

另一看點是蔡思韵首次擔綱台灣電影女主角，雖然她曾參演《返校》，但戲分較輕，難得《還錢》角色聰慧且深情，本已相當討好，「文青女神」表現亦清新可喜；加上陳柏霖、林哲熹及李銘忠等對手交足戲，在她身邊不斷團團轉，令她恍如萬綠叢中的一點紅，吸引力絕不下於吳慷仁。