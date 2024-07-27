《魔戒》總票房226億 姬蒂白蘭芝否認演精靈女王片酬高

【明報專訊】金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）為宣傳新片《邊緣禁地：沙丘喪戰》（Borderlands）日前接受名嘴安迪高恩（Andy Cohen）的電視節目訪問；後者問及姬蒂從影以來接收過片酬最高的電影是否《魔戒》系列，她即否認，笑言：「你講笑吧？基本上我只有免費三文治，還可以保留我的精靈耳朵。」又強調女演員並不如大家想像中獲得高片酬。姬蒂稱當時只想跟拍過《群屍玩過界》的《魔戒》系列導演彼得積遜（Peter Jackson）合作。《魔戒》系列三部曲總票房29億美元（約226億港元），姬蒂並非首名指該片片酬低的演員，片中飾演神箭手的奧蘭度布林（Orlando Bloom）去年在另一名嘴侯活史敦（Howard Stern）的節目中便稱演了3部《魔戒》，僅收17.5萬美元（約136萬港元）。