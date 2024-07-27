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娛樂

《魔戒》總票房226億 姬蒂白蘭芝否認演精靈女王片酬高

【明報專訊】金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）為宣傳新片《邊緣禁地：沙丘喪戰》（Borderlands）日前接受名嘴安迪高恩（Andy Cohen）的電視節目訪問；後者問及姬蒂從影以來接收過片酬最高的電影是否《魔戒》系列，她即否認，笑言：「你講笑吧？基本上我只有免費三文治，還可以保留我的精靈耳朵。」又強調女演員並不如大家想像中獲得高片酬。姬蒂稱當時只想跟拍過《群屍玩過界》的《魔戒》系列導演彼得積遜（Peter Jackson）合作。《魔戒》系列三部曲總票房29億美元（約226億港元），姬蒂並非首名指該片片酬低的演員，片中飾演神箭手的奧蘭度布林（Orlando Bloom）去年在另一名嘴侯活史敦（Howard Stern）的節目中便稱演了3部《魔戒》，僅收17.5萬美元（約136萬港元）。

另一方面，姬蒂白蘭芝演出《羅馬》金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）編導新劇《索命書》（Disclaimer），將於下月威尼斯影展舉行世界首映，預計10月11日在影視串流平台Apple TV+上架，首條先導預告片前日曝光；片中看到各主角露面，除了姬蒂外，還有《冰風暴》奇雲格連（Kevin Kline）、《波叔出城》英國諧星沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）和《犬山記》高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）參演，不過預告片中未見《魷魚遊戲》韓國女星鄭浩妍的蹤影。《索命書》講述知名紀錄片女導演收到神秘人寄來的小說，發現書中的主角正是自己，並提及她不願回首的過去。

相關字詞﹕影視串流平台Apple TV+ 索命書 姬蒂白蘭芝 魔戒

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