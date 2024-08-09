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娛樂

韓志旼認愛樂隊主音 崔政勳父涉詐騙捱批

【明報專訊】韓劇《奇案摸摸查》41歲女星韓志旼與比她年輕9歲的搖滾樂團Jannabi主音崔政勳，看似毫無關聯，前日網上瘋傳二人在首爾瑞草區的咖啡店約會照片，戀情因此曝光，惹來雙方粉絲熱議。他倆所屬事務所昨日表示：「緣分始於去年8月，韓志旼以嘉賓身分出席崔政勳主持KBS電視台音樂節目《The Seasons 崔政勳的夜晚公園》，二人由朋友發展成為戀人，希望大家給予溫暖的守護。」韓志旼出道超過20年，從未公開戀情，就算跟《該隱與亞伯》拍檔蘇志燮及《李祘》李瑞鎮等傳緋聞，她都悉數否認，如今大方認愛，網民紛紛送上祝福。

據悉韓志旼與妹妹一起欣賞Jannabi演唱會後，隨即成為樂隊的粉絲，崔政勳得悉後主動邀請前者擔任節目嘉賓，「希望能有喜愛我們音樂的人出現」，二人合唱Jannabi作品《秋夜的想法》，以及韓志旼主演《我們的藍調時光》插曲《春天to love》，從此結下姻緣。據韓媒Dispatch報道，由於崔政勳忙於創作，因此約會地點大多選在工作室附近。「姊弟戀」曝光後，粉絲送上祝福，亦有人翻舊帳，指崔政勳父親在2017年捲入商業詐騙案件，涉款高達9億韓圜（約500萬港元），結果罪成判監3年。網民批評韓志旼未有「帶眼識人」，甚至把她跟李勝基妻子李多寅的繼父因造巿兼偽造資料而判處4年有期徒刑相提並論，擔心她受男友牽連而形象崩壞。

相關字詞﹕李多寅 李勝基 李瑞鎮 蘇志燮 崔政勳 韓志旼

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