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娛樂

【娛樂場】《反起跑線聯盟2》 「七小福」升小學遇怪獸老師

【明報專訊】ViuTV劇《反起跑線聯盟》2022年首播贏口碑，劇中「七小福」深得觀眾歡心。兩年後《反起跑線聯盟2》登場，導演劉偉恒兼編劇在社交平台透露早在創作《反起跑線聯盟》首季劇本時，已有心想寫第二季，所以在最後一集，雖然「樂悠悠幼稚園」結束了，但一班小朋友都進了同一間小學，當時有意延續Charles（潘燦良飾）和Venus（周家怡飾）的感情線、續寫Billy、Martin及瑤瑤的友情……

有分量演員飾「四大長老」

劉偉恒表示年多前，ViuTV決定開拍第二季，「除以上題材，當時還想寫一個大題：『如何在子女面前做一個好的子女？』身為父母想教好小朋友做乖仔乖女，但自己在子女面前如何做公公婆婆爺爺嫲嫲的兒女呢？這是對小朋友的身教，創作團隊將這個想法放在大人的故事線上，所以今季會有很多涉及家庭關係、四大長老、爺孫相處等情節，加入了很多很有分量的演員」。

劉偉恒稱故事準備好，想原班人馬上陣並不容易，「七小福」當中的瑤瑤和Martin已去了外國讀書，其他小朋友也升上小學，要請假不像幼稚園時那麼容易，「對我來說，這部電視劇不止是續集，更是我們大伙兒的一次大重聚！由於上季實在拍得太開心，觀眾又喜歡每一名劇中人物，所以今次『一個都不能少』！」為了讓每個「家庭」齊人，唯有安排劇集在暑假期間拍攝，開學前完成小朋友的劇情，瑤瑤和Martin也回港參演，除了梁詠琪，第二季幾乎集齊上輯演員。

《反起跑線聯盟 2》講述樂悠悠「七小福」瑤瑤、Martin、Billy、羅仔、孫仔、牢騷女和Yumi B一起升上了被封「Happy school」的樂天小學，一班家長紛紛為着私人時間大增而雀躍，計劃久違的「me time」。不過開學一周後，眾家長發現功課重複派發、改完又改，功課量多了幾倍，令他們叫苦連天。

朱茵登場救母校

原來班主任冼老師（朱茵飾）是樂天小學舊生，眼見母校的校風與成績日漸低落，毅然來到小一任教，「七小福」更成為她的重點教育對象。

Martin爸爸Charles重金禮聘幼稚園孔校長（袁富華飾）出山，打造「樂悠悠愉快學習天地」，孔校長令孩子重拾對讀書的樂趣，成效顯著，「七小福」重現笑顏，偷偷去「樂悠悠」上堂。冼老師為證明自己的教學方法對學生最好，走到「樂悠悠」踩場下戰書……

家長面對不同煩惱

一班家長亦各自有不同煩惱，Nora（梁詠琪飾）不在港，Armand（強尼飾）變了「單親爸爸」獨力照顧瑤瑤。羅太（練美娟飾）母親Lily（黃文慧飾）從外國回港，面對外母和妻子，羅生（梁業飾）只懂逃避。

Pamela（陳欣妍飾）意外懷孕，除了要養多一個，老公楊飛（林家熙飾）還要面對自己的原生家庭；Venus（周家怡飾）為了有更多時間陪伴Billy，Charles協助她轉而經營網上蛋糕店，二人關係升溫。

《反起跑線聯盟2》 8月12日起 逢周一至五 晚9時30分 ViuTV99台播映

相關字詞﹕劉偉恒 朱茵 梁詠琪 反起跑線聯盟 2

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