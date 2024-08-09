丁子朗盼賣畫賺錢 麥美恩願任人體模特兒

記者：鍾一虹

丁子朗表示四五歲開始學畫畫，首度開畫展心情興奮，現場展出的15幅畫，用了3年時間製作，以人與人之間的關係為主題，最貴一幅作品定價5位數，初步反應理想，有些作品已給買家收購，他要向買家借回畫作展出，希望吸引更多收藏家賞識，正計劃到不同城市辦畫展，今次只是起步，希望未來有更大發展。

拍完劇回家畫畫最佳時間

丁子朗目標將來靠畫作養自己過世，會努力兼顧幕前工作和繪畫，「現在好多人不止打一份工，我都希望每年保持畫作產量，拓展到不同地方，但不容易，照顧完畫展，活動後又要繼續為新劇《香港探秘地圖》拍通宵戲」。

丁子朗稱邊拍劇邊搞畫展很攰，但很享受過程，畫畫讓他放鬆精神，因為拍劇要記很多對白，有時連睡覺也滿腦子對白，拍完劇回家畫畫是最佳時間，助清空腦袋，有時為了啟發創作靈感，會欣賞其他藝術家畫展，試過逼老友Archie陪睇畫展。

Archie必要時獻半身

Archie笑言陪丁子朗睇畫展後，發現自己沒有繪畫天分，但可以行動支持老友，「必要時願意獻身半裸，擔任丁子朗的人體素描模特兒」。丁子朗戲弄Archie，笑稱二人一齊參加綜藝節目《亞洲超聲團》時曾同房，可以憑幻想畫出Archie下半身，「大家都了解大家，有什麼未見過，不過我亂畫Archie身形比例，驚佢會嬲」。

麥美恩視丁子朗如親生弟弟，看着他由19歲入行不停成長，建立深厚友情，只要對方需要幫忙，會不惜全裸上陣擔任其畫作模特兒，麥美恩笑說：「丁丁（丁子朗）敢畫，我敢脫！會自己買回幅畫，再炒高價放售。丁丁一直好努力向上，勇於嘗試，他就快無敵，我都怯呀。」