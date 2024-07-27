明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Taylor Swift十項VMA提名領先 周末結束歐洲巡唱 傳為巴奧閉幕演出

【明報專訊】美國MTV頻道主辦音樂錄影帶頒獎禮（VMA）將於下月10日在紐約舉行，前晚公布提名名單，現正舉行歐洲巡迴演唱會的上屆大贏家Taylor Swift，以今屆最多10項提名領先，並帶挈跟她合唱《Fortnight》的饒舌男歌手Post Malone獲得9項提名。Taylor出道至今已贏得23個VMA獎座，假如今屆再奪8獎，便可打破另一樂壇天后Beyonce的最高紀錄。另外，有傳Taylor將會擔任巴黎奧運閉幕禮表演嘉賓。

VMA頒獎禮將於9月10日舉行，美國樂壇天后Taylor Swift憑新碟《The Tortured Poets Department》主打歌《Fortnight》角逐年度MV、年度歌手及年度歌曲三個主要大獎之餘，同時入圍最佳合唱、流行歌手、導演、攝影、剪接、視覺效果及美術指導合共10項，成為今屆大熱候選。事實上，Taylor去年憑《Anti-Hero》蟬聯年度MV大獎，假如《Fortnight》再下一城，便將成為VMA史上首位三連冠；另外，她亦是獲得該大獎最多次數（4次）的歌手，今年有望再破紀錄。

Beyonce僅得一項提名

不過，今屆對手陣容強勁，包括Ariana Grande的《We Can't Be Friends（Wait for Your Love）》、Billie Eilish《Lunch》、Eminem《Houdini》、Doja Cat《Paint The Town Red》及SZA《Snooze》，Taylor難言穩操勝券。其中Ariana Grande、SZA及Eminem亦將角逐年度歌手，Taylor仍可看高一線。反觀Beyonce只憑《Texas Hold 'Em》入圍年度歌曲一項，氣勢略遜一籌。

值得一提的是，韓流在VMA依然吹得正盛，最近以個人歌手姿態推出新歌《Rockstar》的韓國女團Blackpink泰籍成員Lisa，包辦最佳K-Pop、編舞、剪接及美術指導合共4項提名，數目為韓國歌手之冠；男團防彈少年團（BTS）成員柾國與Latto合作的《Seven》，上屆已奪得夏天歌曲獎，今屆再入圍最佳K-Pop和剪接。

Taylor有望趕及巴奧演出

巴黎奧運開幕禮請來兩大樂壇天后Lady Gaga及Celine Dion演出，前者負責打頭陣，後者壓軸獻聲，掀起活動高潮。閉幕禮將於本月11日在法蘭西體育場舉行，娛樂網站TMZ最先報道《壯志凌雲：獨行俠》湯告魯斯（Tom Cruise）將會參與演出，當中包括跳傘及游繩降落的特技動作場面，為2028年洛杉磯奧運的交接儀式造勢。

法國傳媒《巴黎人報》昨日報道，當地著名電音組合Air，以及《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）丈夫Thomas Mars擔任主音的搖滾樂隊Phoenix，將會在閉幕禮表演，美媒Deadline亦指Taylor有望參與，她在本月10日完成第三場奧地利演唱會後，從首都維也納出發，正好趕及法蘭西體育場演出。至於其他候選名單，包括為美國女子體操隊打氣的《魔法壞女巫》女主角Ariana Grande，以及拍片介紹美國出場選手的Beyonce等。

相關字詞﹕巴黎奧運閉幕禮 湯告魯斯 Ariana Grande Post Malone MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA） Taylor Swift

上 / 下一篇新聞