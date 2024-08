Taylor Swift十項VMA提名領先 周末結束歐洲巡唱 傳為巴奧閉幕演出

VMA頒獎禮將於9月10日舉行,美國樂壇天后Taylor Swift憑新碟《The Tortured Poets Department》主打歌《Fortnight》角逐年度MV、年度歌手及年度歌曲三個主要大獎之餘,同時入圍最佳合唱、流行歌手、導演、攝影、剪接、視覺效果及美術指導合共10項,成為今屆大熱候選。事實上,Taylor去年憑《Anti-Hero》蟬聯年度MV大獎,假如《Fortnight》再下一城,便將成為VMA史上首位三連冠;另外,她亦是獲得該大獎最多次數(4次)的歌手,今年有望再破紀錄。

Beyonce僅得一項提名

不過,今屆對手陣容強勁,包括Ariana Grande的《We Can't Be Friends(Wait for Your Love)》、Billie Eilish《Lunch》、Eminem《Houdini》、Doja Cat《Paint The Town Red》及SZA《Snooze》,Taylor難言穩操勝券。其中Ariana Grande、SZA及Eminem亦將角逐年度歌手,Taylor仍可看高一線。反觀Beyonce只憑《Texas Hold 'Em》入圍年度歌曲一項,氣勢略遜一籌。

值得一提的是,韓流在VMA依然吹得正盛,最近以個人歌手姿態推出新歌《Rockstar》的韓國女團Blackpink泰籍成員Lisa,包辦最佳K-Pop、編舞、剪接及美術指導合共4項提名,數目為韓國歌手之冠;男團防彈少年團(BTS)成員柾國與Latto合作的《Seven》,上屆已奪得夏天歌曲獎,今屆再入圍最佳K-Pop和剪接。

Taylor有望趕及巴奧演出

巴黎奧運開幕禮請來兩大樂壇天后Lady Gaga及Celine Dion演出,前者負責打頭陣,後者壓軸獻聲,掀起活動高潮。閉幕禮將於本月11日在法蘭西體育場舉行,娛樂網站TMZ最先報道《壯志凌雲:獨行俠》湯告魯斯(Tom Cruise)將會參與演出,當中包括跳傘及游繩降落的特技動作場面,為2028年洛杉磯奧運的交接儀式造勢。

法國傳媒《巴黎人報》昨日報道,當地著名電音組合Air,以及《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉(Sofia Coppola)丈夫Thomas Mars擔任主音的搖滾樂隊Phoenix,將會在閉幕禮表演,美媒Deadline亦指Taylor有望參與,她在本月10日完成第三場奧地利演唱會後,從首都維也納出發,正好趕及法蘭西體育場演出。至於其他候選名單,包括為美國女子體操隊打氣的《魔法壞女巫》女主角Ariana Grande,以及拍片介紹美國出場選手的Beyonce等。