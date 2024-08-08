【娛樂場】《流金歲月》4K修復版重映 設劇照花絮展覽

出品公司花生映社有限公司2023年自資為電影4K數碼修復，今年與香港電影資料館合作，36年後在香港文化中心大劇院舉行「修復瑰寶──《流金歲月》（4K數碼修復版）」世界首映，亦是香港文化中心35周年誌慶節目之一；同場加映導演訪問特輯，楊凡將出席跟觀眾交流。

《流金歲月》經修復後，更突顯楊凡對美學的極致追求，還可在大銀幕重溫鍾楚紅與張曼玉的深情演出，回味1980年代香港繁華的都市風貌。除電影放映外，花生映社又提供多幀《流金歲月》珍貴劇照及幕後花絮照片，分別於文化中心和資料館展出。

持票觀眾先睹為快

展覽於下月8日世界首映當天在文化中心2樓大堂（大劇院入口處）展出，持票觀眾可先睹為快；之後移師資料館免費展出至12月30日，期望透過展覽，讓觀眾更深入了解和欣賞這部歷久彌新的電影。

楊凡惦念片中情懷

對於《流金歲月》4K數碼修復版上映，楊凡日前在社交平台分享感受，「當自己慢慢老去的時候，《流金歲月》卻愈來愈年輕。鍾楚紅和張曼玉從當年35厘米柯達伊士曼七彩開始，經過20年後的2K修復再到今天的4K，確實情不自禁地令人陶醉在以往那看似不食人間煙火，却又帶着某些真實的世界中。並不奢侈的華麗、時代的變遷、太多的感恩、友誼的永固，卻可看到當年感情的真面目。這種魔術般的技倆，也只有在大銀幕上才可尋回」。

張曼玉鍾楚紅演活角色

《流金歲月》講述蔣南孫（張曼玉飾）溫婉內斂，朱鎖鎖（鍾楚紅飾）率直爽朗，兩個性格南轅北轍的中學女生異常投緣，結成莫逆之交。二人同時邂逅中日混血兒家明（鶴見辰吾飾），3人在短暫的交往後匆匆話別。時光荏苒，天真的女生已長大成人，各自踏上截然不同的人生路，家明成了南孫與鎖鎖埋於心底的回憶。鎖鎖倚着美貌活得富裕舒泰，南孫憑實力在時裝界闖出名堂；這時家明再度出現，讓兩人的友情泛起微瀾。

楊凡親自將亦舒的小說改編，由1980年代影壇閃爍耀目的女星張曼玉與鍾楚紅主演，演繹純真少女至世故現實的歷程，與當年的社會變化相互呼應。電影畫面精心經營，構圖與燈光極為考究，詩意滿溢。從煥發青春的飛揚，至歲月流逝的感喟，哀而不傷的情懷，令人低迴不已。

《流金歲月》（4K數碼修復版）首映

日期：9月8日晚7時30分

地點：香港文化中心大劇院放映