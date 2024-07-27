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娛樂

備戰逾年闖樂壇 挑機COLLAR Lolly Talk VIVA受力捧 有信心追落後

【明報專訊】姜咏鑫（Ada）、張鈊貽（Val C）、李晞彤（Carina）與馬思惠（Macy）組成新女團VIVA，獲公司力捧，除特地安排她們到韓國，跟星級排舞師及製作人受訓，兩首新歌MV落重本於當地拍攝。4人均曾參加選秀節目，備戰逾年才以女團姿態闖樂壇，誓要追落後，向成軍兩年的COLLAR和Lolly Talk挑機。

記者：林祖傑

被公司力捧的VIVA繼首支團歌《Topic Killa》後，再推出新作《DTR》，兩首均是跳唱歌，一首比一首跳得勁，《Topic Killa》以輕快曲風為主，《DTR》比上首更快更難，4人稱每次都跳到氣喘，對她們而言各有挑戰，Ada負責獻唱歌曲比較平穩部分，十分考唱功；Val C表示要考耐力，負責唱新歌最後一句，是最氣喘的時候，真得很累。

Carina稱難在歌詞要唱得比較快，咬字要很清晰；Macy大感跳舞有難度，因舊患令她每以跳完都周身痛，加上負責唱的部分是整首歌跳得最勁之時，承認跟不上，常記得跳又不記得唱，跳唱的節奏還未能掌握得好。

成員少 大眾較易認識

VIVA透露到韓國接受兩個月特訓，幫助極大，獲女歌手IU（李知恩）、女團MAMAMOO隊長Solar（頌樂）和女團XG的排舞師指導，歌唱老師教過限定女團IZ*ONE，當中包括IVE成員張元瑛與LE SSERAFIM成員金采源等，她們大感榮幸。歌曲一首比一首強勢，4人稱VIVA走型格路線，未想過要好性感，快歌之外希望嘗試唱慢歌。

Ada、Val C、Carina和Macy認為VIVA相比其他女團優勝之處，「我們性格長處各異，互補長短，加上人數相對比較少，名字易記點，大衆較容易認識我們」。

蓄勢待發展實力

4人同是參加選秀節目入行，Ada和Carina參加ViuTV《全民造星IV》，眼見同屆參賽者先後組成COLLAR及Lolly Talk闖樂壇，Ada不覺遲起步，「當時仍未準備好，花了兩年時間已裝備好自己」。Carina則承認是遲了，心中想法是要努力一點追落後。

VAL C曾休學一年參加HOY TV《就是青春》奪亞軍，「當時沒有入行想法，現已就讀大學一年級，既然考慮清楚想行這條路，機會來了便順勢一試，即使辛苦亦有信心兼顧事業和學業」。

Macy參加騰訊《創造營2020》時已簽約英皇，曾在內地出過幾首個人單曲，之後參演過幾套電影，至公司突然安排她加入女團，「十分開心，因為現在4個人可以互相督促，不會再有機會讓自己偷懶」。

場地提供：@No.5 Studio

相關字詞﹕馬思惠（Macy） 李晞彤（Carina） 張鈊貽（Val C） 姜咏鑫（Ada）

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