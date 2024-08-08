明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

開騷拒賣煽情 劉威煌要觀眾笑住走

劉威煌周六開騷不刻意騷肌 譚輝智預告為好友伴舞

【明報專訊】劉威煌前晚到土瓜灣綵排8月10、11日舉行的《REUNITE CONCERT》，嘉賓譚輝智、顏米羔等亦有到場，劉威煌透露之前為譚輝智演唱會任表演嘉賓扮鬼扮馬，他不會要求對方這樣做，覺得有型最緊要，配合重聚主題，會唱出14首自己的作品，一首不漏，「有些歌從來沒有在台上唱過，其中一首是特攝片《海賊戰隊》主題曲，不會以這造型唱，上次扮《龍珠》已去得好盡，突破不到，有心理陰影」。

劉威煌表示騷前有操肌，稱今次有一環節會好熱，熱自然會除衫，但不會刻意騷肌，只會穿少一點。問舞技出眾的譚輝智可會伴舞，他笑道：「會，盡做啦！他肯脫，我肯跳。」顏米羔笑稱自己得把口，沒什麼貢獻只會唱歌。劉威煌稱與嘉賓的表演一定有驚喜，不會有感人場面，想氣氛開心一點，「想正能量點，不需要下下感人落淚，想觀眾開心來開心走」。

劉威煌透露全家人會到場支持，又請盡對自己有恩的人來睇騷。問可有邀請「巨聲幫」？他說：「有請，全部都有搵，但很多人不在港或有工作唔得閒，許廷鏗身在加拿大，何雁詩又要做奧運主持，各有各忙，到時看看有誰會來吧。其實之前都有計劃請『巨聲幫』上台，他們不是不想，是太忙擔心沒有時間練習，唯有請他們來睇騷，下次直程搞個『巨聲幫』演唱會咪得囉。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞