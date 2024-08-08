明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

訪問摘金師妹全紅嬋陳芋汐 何沖問題尖銳過分熱情捱批

【明報專訊】香港各大電視台派記者採訪巴黎奧運，除港隊運動員表現備受讚賞和關注，奧運主持表現同樣引起熱議。繼ViuTV記者饒家輝採訪64強止步的港隊柔道女將王嘉莉時，被批語氣又倔又差，似審犯多過做訪問；無綫特派專員兼前國家隊跳水代表何沖採訪國家隊女子雙人10米高台跳水金牌得主全紅嬋和陳芋汐，態度亦惹爭議。網民不滿何沖問題太尖銳，又對他攬和伸手摸全紅嬋的頭，又拍陳芋汐背脊等動作有異議，留言：「記者先生，你懂不懂禮貌？」

陳芋汐眼泛淚光

何沖不止一次獨家訪問全紅嬋和陳芋汐，當中直擊全紅嬋在女子10公尺跳台跳水衛冕金牌和銀牌陳芋汐後，他先問陳芋汐：「由東京奧運到今次巴黎奧運，同一個比賽輸給同一個人兩次，你覺得你的信心有被動搖嗎？」陳芋汐表示自己表現「還可以」，之後眼泛淚光說未因再次敗給全紅嬋氣餒，「我希望下次再來」。她計劃奧運後好好休息，然後逐步調整和恢復狀態。

何沖之後訪問全紅嬋，他說：「我覺得今天是一場激烈的比賽，但絕對不是一場精彩的比賽，你怎麼看？」何沖又稱她有失誤，全紅嬋對何沖表現尊重，回答覺得自己發揮得不夠好，承認第二跳開始出現一些小失誤。何沖再問她會否影響心理質素，害怕沒法奪得金牌，全紅嬋說：「不擔心，因為有師姐陳芋汐的支持。」

網民為何沖說話

何沖要求全紅嬋用廣東話在鏡頭前跟觀眾打招呼，又說想摸一下金牌，之後伸手摸對方的頭，全紅嬋造出瞇眼搞笑表情。有網民留言：「記者的水平真的是太差了！」「主持人訪問絕不可以向人動手及接觸。」亦有網民為何沖說話，稱他跟全紅嬋是同鄉兼跳水隊師兄妹，2008年北京奧運男子3米跳板跳水金牌得主，有「難度王」之稱，留言：「這些人……不是年齡小，就是今年才看奧運！」「人家是師兄，不會以為人家是普通記者吧！」

娛樂組

上 / 下一篇新聞