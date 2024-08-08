訪問摘金師妹全紅嬋陳芋汐 何沖問題尖銳過分熱情捱批

陳芋汐眼泛淚光

何沖不止一次獨家訪問全紅嬋和陳芋汐，當中直擊全紅嬋在女子10公尺跳台跳水衛冕金牌和銀牌陳芋汐後，他先問陳芋汐：「由東京奧運到今次巴黎奧運，同一個比賽輸給同一個人兩次，你覺得你的信心有被動搖嗎？」陳芋汐表示自己表現「還可以」，之後眼泛淚光說未因再次敗給全紅嬋氣餒，「我希望下次再來」。她計劃奧運後好好休息，然後逐步調整和恢復狀態。

何沖之後訪問全紅嬋，他說：「我覺得今天是一場激烈的比賽，但絕對不是一場精彩的比賽，你怎麼看？」何沖又稱她有失誤，全紅嬋對何沖表現尊重，回答覺得自己發揮得不夠好，承認第二跳開始出現一些小失誤。何沖再問她會否影響心理質素，害怕沒法奪得金牌，全紅嬋說：「不擔心，因為有師姐陳芋汐的支持。」

網民為何沖說話

何沖要求全紅嬋用廣東話在鏡頭前跟觀眾打招呼，又說想摸一下金牌，之後伸手摸對方的頭，全紅嬋造出瞇眼搞笑表情。有網民留言：「記者的水平真的是太差了！」「主持人訪問絕不可以向人動手及接觸。」亦有網民為何沖說話，稱他跟全紅嬋是同鄉兼跳水隊師兄妹，2008年北京奧運男子3米跳板跳水金牌得主，有「難度王」之稱，留言：「這些人……不是年齡小，就是今年才看奧運！」「人家是師兄，不會以為人家是普通記者吧！」

娛樂組