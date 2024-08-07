【開箱】《地面師》改編真人真事 豐川悅司策劃百億地產大騙案

借助漏洞騙財

《地面師》以東京土地價格不斷上升為故事背景，講述詐騙集團成員辻本拓海（綾野剛飾）、哈里森山中（豐川悅司飾）、竹下（北村一輝飾）、稻葉麗子（小池榮子飾）及後藤善雄（瀧正則飾）聯手犯案的過程。隨着他們野心愈來愈大，下個目標是價值高達100億日圓（約5.4億港元）的東京黃金地段。雖然警方一直蒐集騙徒的犯罪證據，可惜徒勞無功。

新劇共分7集，改編自新庄耕2019年同名小說，《地面師》借用故事人物與背景，內容則以2017年發生「積水房屋地面師詐騙案」真人真事為藍本。一群自稱「地面師」的詐騙犯，原是地產界專業人士，事先擬定周詳計劃，透過情報分析，配合偽造文件，再找來跟原地主外貌及背景相似的人物，跟地產商進行交易。劇情提到日本房地產交易方式跟香港不同，買賣雙方在律師在場見證下簽訂合約，即時支付全額款項，然後才把相關文件交予政府部門核實，因而出現漏洞，地面師只要騙過買家，便能逃之夭夭，準買家呆等數星期，直至收到政府公函，才知交易失敗。

師徒關係複雜

劇集佈局精細，首兩集講述地面師進行小型騙案，他們找來一位腦袋不大靈光的老翁假扮地主，買賣雙方進行交易時，買方律師向老翁詢問多條問題，藉以確認身分，可是道高一尺魔高一丈，哈里森早料有此一着，在老翁耳朵置入接收器，即時提供答案，成功取得款項。其後騙徒策劃100億日圓詐騙案，由於規模宏大，從前期籌備工作說起，包括蒐集資料、跟蹤目標人物、偽造法律文件，過程有趣又刺激。

另一看點是哈里森與辻本拓海的對手戲，前者是詐騙集團主腦，原是一名黑幫分子，因房地產詐騙而判監，出獄後重操故業；後者原本跟隨父親一起經營小型地產公司，其後受騙而破產，父親欠下巨債，打算縱火尋死，雖然僥倖生還但被判監，拓海當時離家，卻因痛失妻兒而崩潰。拓海為了報仇，誓要揪出害他家破人亡的地面師，因而跟隨哈里森工作。二人看似師徒，劇集尾聲卻出現反轉，哈里森正是當年詐騙拓海父親的幕後黑手，故意把拓海留在身邊，享受對方蒙在鼓裏的快感。

兩主角鬥演技

哈里森角色個性黑暗，不僅透過詐騙獲取金錢，更視為一場遊戲，從中獲取勝利的優越感覺，甚至殺害拍檔，手段相當兇殘。飾演哈里森的豐川悅司表現出色，其冷靜機智的表現，讓人心寒；綾野剛演技也不遜色，演活因失去家人而自甘墮落、逃避現實的懦弱性格。

《地面師》由日劇《ELPIS—希望、或是災難—》大根仁執導，前作《爆漫王》、《陽光姊妹淘》及《共演NG》均有不俗口碑，新劇節奏流暢，畫面充滿電影感，唯獨每集片頭重複介紹地面師背景，略嫌多餘。

劇集提到房地產是「害人之物」，人類發明土地擁有權的概念，招致無止境的戰爭和殺戮，歷史就是一連串爭奪土地的過程，把人逼得瘋狂。隨着近年不少港人移民日本，開始涉足日本房地產生意，新劇或可引起觀眾共鳴。