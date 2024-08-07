《死侍與狼人》導演當教父 邀賴恩雷諾士一歲么兒配音

《死侍與狼人》導演桑里維（Shawn Levy）及主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）繼續落力宣傳，前者接受美媒Variety訪問時，自爆獲邀擔任賴恩一歲么兒Olin的教父，決定「假公濟私」，讓Olin及賴恩7歲女兒Inez分別為戲中角色「BB死侍」和「兒童死侍」配音，加上賴恩老婆碧琪麗芙莉（Blake Lively）客串演出「女死侍」，令到新片彷彿變成「家族生意」。

桑里維與賴恩雷諾士緣份深厚，二人同樣來自加拿大，先後合作《爆機自由仁》、《超時空亞當計畫》及《死侍與狼人》，如今成為Olin教父，無論在公在私，關係更加密切。事實上，賴恩夫婦育有三女一子，均由他倆好友兼樂壇天后Taylor Swift擔任教母，圈中人脈如此強勁，他日入行相信星途一片光明。

桑里維在同一訪問指出，《死侍與狼人》開拍之前，他曾列出多達70個串星名單，包括考慮邀請賓艾費力（Ben Affleck）重演「夜魔俠」，可惜雙方還未接觸，計劃已胎死腹中。至於賴恩雷諾士亦提到心目中的夢幻組合，首選是金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）再演「幽靈車神」，賴恩承認曾跟對方洽談，遺憾最後不了了之。如果事成的話，震撼程度絕對不下於基斯伊雲斯（Chris Evans）以「霹靂火」身分客串《死》片。