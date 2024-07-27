再傳緋聞 62歲湯告魯斯愈愛愈年輕 25歲女歌手Victoria Canal拒認「父女戀」：抱歉令大家失望

根據美媒Page Six報道，6月舉行英國大型戶外音樂節Glastonbury期間，當地樂隊Coldplay擔任主舞台壓軸表演嘉賓，除了主音Chris Martin女友狄高達莊遜（Dakota Johnson）捧場外，他的女徒弟Victoria Canal亦客串擔任鍵琴手，落力在台上伴奏。事後她透過社交媒體Instagram（Ig）表示，當晚在後台遇上湯告魯斯，彼此聊得投契，得悉對方亦將出席《龍捲風》倫敦首映禮，湯佬主動邀約：「跟我一起去吧。」

大方公開合照

湯告魯斯言出必行，當日有狗仔隊偷拍到他出動直升機接載Victoria的照片，二人並肩而行，過程有說有笑，狀甚親暱；上月他倆再結伴欣賞美國搖滾歌手Bruce Springsteen的溫布萊球場演唱會，女方更毫不避嫌把三人合照上載Ig並留言：「原本我要宣傳即將發布新歌，結果忙着跟好友睇騷。」

另一方面，英國《太陽報》引述湯告魯斯新片《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission: Impossible-Dead Reckoning Part Two）工作人員爆料，指他罕有邀請Victoria到當地片場參觀湯佬拍戲，「二人在片場形影不離，這並非湯告魯斯對待『普通朋友』的一貫做法」。

因病天生獨臂

隨着緋聞曝光，罹患「羊膜帶綜合症候群」（簡稱ABS）導致天生缺少右手前臂的Victoria昨日透過Ig上載掩口大笑照片，親自撰文澄清：「真的很瘋狂，某小報認為我跟湯告魯斯拍拖，抱歉令大家失望了，雖然他是如此可愛的男人和藝術家，可惜我倆並非戀人。」不忘抱怨Page Six刊登一張不太漂亮的照片。不過，能夠跟荷李活巨星傳緋聞亦有好處，「我終於不再被稱為『獨臂鋼琴家』或者『西班牙女歌手』，而是有名有姓的Victoria，多謝湯告魯斯」，文末更趁機宣傳本月17日揭幕的歐美巡迴演唱會，她將赴紐約、倫敦、巴黎及慕尼黑等地開騷，未知緋聞可會催旺票房？

湯告魯斯最近緋聞不斷，去年12月傳跟36歲俄羅斯名媛Elsina Khayrova秘密拍拖兼同居，隨着戀情曝光，今年2月即爆分手，如今跟年齡差距更大的Victoria爆出「父女戀」，傳媒跟影迷對於「登六」後仍單身的湯佬表示關注。