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娛樂

【娛樂場】《法證先鋒VI倖存者的救贖》8．12首播 黃宗澤王敏奕結婚 蔡潔再殺關楚耀

【明報專訊】無綫劇《法證先鋒》系列過往均受觀眾歡迎，首4輯由梅小青監製，創造不少收視佳績，歐陽震華、林文龍、蒙嘉慧、鍾嘉欣、佘詩曼、黎耀祥、張可頤、黃浩然、李施嬅等分別主演。第5輯由曾與梅小青一同監製第4輯的方浤酌監製，演員換上黃宗澤、袁偉豪和蔡潔，收視亦不俗。

去年無綫決定開拍第6輯，與優酷聯合製作《法證先鋒VI倖存者的救贖》，總監製謝穎和鍾澍佳、黃國輝任監製，除原班人馬黃宗澤、袁偉豪與蔡潔外，還有蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林盛斌和吳業坤等；蔡思貝、王敏奕、蔣家旻特別演出。

承接第5輯《法證先鋒》，法證余星柏（黃宗澤飾）、法醫「Dr.范」范佩清（蔡潔飾）和刑警井柏然（袁偉豪飾）繼續組成「夢幻偵查鐵三角」，以科學找出事實與真相。

王敏奕被綁 黃宗澤四出尋妻

近日播出的宣傳片，第6輯《法證》至少藏4大懸念，頭兩大懸念與上季主角霍寶英（王敏奕飾）有關，霍寶英今輯與余星柏有情人終成眷屬，選在女方讀書的地方大阪步入教堂，黃宗澤與王敏奕甜蜜嘴咀，王敏奕的仙氣婚紗look亦相當搶鏡。

不過甜蜜背後驚現暗湧，新婚的霍寶英被綁失蹤，事件與戴「貓咪面具」的疑似殺手有關。黃宗澤片中四出奔走尋妻，突傳出似是霍寶英嗌救命的尖叫聲，令人擔心她的生死。

另外兩大懸念與Dr.范有關，上輯Dr.范險遭「恐怖情人」董應偉（關楚耀飾）生劏，最後逃過一劫，並將對方殺死。已死的董應偉在本季宣傳片中以眼鏡醫生look「翻生」，Dr.范似乎再度殺死董應偉，成為殺人嫌疑犯，當中蔡潔落寞又失望地說出一句：「點解覺得係我殺嘅？」令人充滿好奇。

內地300萬人預約觀看

「鐵三角」今次面對最棘手、最殘暴的罪案挑戰，仍能在危機四伏的迷團中，一同偵破「少年赤祼藏屍密封沙井」、「迷奸黨」、「燒屍的秘密」、「現代殺手集團」、「天外飛屍」、「買兇殺人Apps」等十大奇案。鍾澍佳透露《法證先鋒VI倖存者的救贖》當中「倖存者的救贖」是指「鐵三角」多了倖存者身分，「以往他們查案是伸張正義，為死者尋求公道，新一輯他們多一份使命感，為在生的倖存者尋求解脫和救贖」。

《法證先鋒VI倖存者的救贖》今日率先在優酷上線，預約觀看人數截至昨午12時破300萬，比之前100萬預約觀看《新聞女王》，人數高出3倍，打破港劇紀錄。優酷發文稱《法證VI》預約人數衝破300萬外，更是歷來港劇預約TOP 1。

《法證先鋒VI倖存者的救贖》翡翠台

8月12日起逢星期一至五 晚8時30分

相關字詞﹕蔡潔 袁偉豪 黃宗澤 娛樂場：《法證先鋒VI倖存者的救贖》

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