南京歌迷跨欄握手被保安抬走 劉德華憂心停唱了解情况

在場保安將該男歌迷抬起時，華仔不停叫不要這樣抬，還走到台後了解情况。片段在網上流傳，穿白衫及粉紅色褲的華仔在台上說：「這首歌也是寫給你們的，希望你們接受我這種誠意，謝謝你們陪我，謝謝。」坐第一行右邊的男歌迷突然跨過鐵欄跑到台前，有保安追着他，但男歌迷仍能擒到台邊與華仔握手，更一度令華仔差點站不穩險跌下台。男歌迷之後被保安拉後倒地，再被逾10名保安抬離現場。華仔見狀擔心男歌迷說：「等一下、等一下，不要這樣抬、不要這樣抬，先叫他站起來，慢慢喔！」他緊張走到台後了解男歌迷情况，跟觀眾說：「我去看看，開燈給我……」

歌迷稱偶像心情受影響

演唱會暫停一會，全場粉絲起哄，華仔再上台跟歌迷說：「你們不要再有這種狀况，我、我、我看了，我也跟他們說了，就是他失控，他會有好好的安排。」粉絲再熱烈起哄，華仔說聽不到大家說話，希望靜一下，獻唱《奉陪到底》。

有現場歌迷事後表示，覺得華仔唱歌時有點狀態不對，可能受事件影響。有網民批評該男歌迷不理性，不顧偶像安危，希望能尊重華仔，唱歌已夠累，還要兼顧這些。

娛樂組