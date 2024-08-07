明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

南京歌迷跨欄握手被保安抬走 劉德華憂心停唱了解情况

【明報專訊】62歲劉德華（華仔）相隔11年再於內地舉行巡迴演唱會《今天……is the Day》，早前在上海開騷時，在半空高台做出危險動作，嚇壞觀眾，他為此道歉。近日華仔到南京演出，其間發生男歌迷直衝台邊嘗試跟偶像握手，華仔差點被拉落台，狀甚危險。

在場保安將該男歌迷抬起時，華仔不停叫不要這樣抬，還走到台後了解情况。片段在網上流傳，穿白衫及粉紅色褲的華仔在台上說：「這首歌也是寫給你們的，希望你們接受我這種誠意，謝謝你們陪我，謝謝。」坐第一行右邊的男歌迷突然跨過鐵欄跑到台前，有保安追着他，但男歌迷仍能擒到台邊與華仔握手，更一度令華仔差點站不穩險跌下台。男歌迷之後被保安拉後倒地，再被逾10名保安抬離現場。華仔見狀擔心男歌迷說：「等一下、等一下，不要這樣抬、不要這樣抬，先叫他站起來，慢慢喔！」他緊張走到台後了解男歌迷情况，跟觀眾說：「我去看看，開燈給我……」

歌迷稱偶像心情受影響

演唱會暫停一會，全場粉絲起哄，華仔再上台跟歌迷說：「你們不要再有這種狀况，我、我、我看了，我也跟他們說了，就是他失控，他會有好好的安排。」粉絲再熱烈起哄，華仔說聽不到大家說話，希望靜一下，獻唱《奉陪到底》。

有現場歌迷事後表示，覺得華仔唱歌時有點狀態不對，可能受事件影響。有網民批評該男歌迷不理性，不顧偶像安危，希望能尊重華仔，唱歌已夠累，還要兼顧這些。

娛樂組

相關字詞﹕南京站 劉德華（華仔）

上 / 下一篇新聞