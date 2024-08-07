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娛樂

聽聞余思敏何慶湘有拗撬 陳志雲：仰慕老闆一啲都唔出奇

【明報專訊】鄭中基日前突然宣布跟合作逾10年的經理人何慶湘割席，發聲明指對方道德操守有問題，即時終止合作，但未有交代詳情。事件引起議論及不同揣測，陳志雲網上頻道的《陳李聯FUN》，跟李婉華討論事件，李婉華說：「我覺得呢件事唔係咁簡單，唔係為咗錢，我諗佢哋相識好耐，可能係一段長時間合作。」陳志雲說：「佢哋識咗好長時間，鄭中基離開黃柏高後，就同何慶湘合作，覺得佢幾好，就搵佢做經理人，講緊超過10年，甚至更長合作關係。」

稱鄭何合作逾10年

兩人質疑鄭中基聲明提到「本人與機動娛樂立即終止合作」，李婉華翻查資料2020年機動電視台開台時，鄭中基出逾百萬元投資。陳志雲說：「有跟鄭中基關係密切的人透露，話今次佢只係寫嘅時候，文字表達唔準確，佢唔係終止同機動娛樂合作，係終止同何慶湘合作。」李婉華留意機動電視台RTV於4年前開台後，何慶湘的角色好重要，除支持老闆，還一直努力參與幕前工作，永遠在鄭中基側邊，「如果係經理人或者助手角色，我覺得出咗位好多，過咗界」。陳志雲稱不知內情，但身邊人有這個說法，「因為佢哋嘅工作關係好密切，有時候喺呢啲環境，個老闆好叻，對老闆有啲仰慕一啲都唔出奇，但我唔係話何慶湘一定係咁」。

指余唔高興鄭何關係

陳志雲表示跟鄭中基、余思敏夫婦不熟，但曾聽聞一個版本，「鄭中基做幕前，搞呢個台，對營運唔係好大參與，佢拎咗錢出嚟亦無再注資，𠵱家簽咗藝人同全職員工，開支都大，聽聞坊間話何慶湘好勤力、好賣力，周圍『搲』數，但就有啲八卦嘢！佢做經理人淨係同鄭中基接工作，太太余思敏嘅工作佢唔接，呢度有啲拗撬出咗嚟。後來余思敏出咗啲post，可能對佢兩個啲關係唔高興，又攞晒啲數嚟睇，覺得啲數唔係好對，搞到𠵱家咁樣」。

志雲表示何慶湘的朋友不相信她是「穿櫃桶底」的人，並提到鄭中基出終止合作的聲明，「熟識鄭中基的朋友覺得不似他，他不會寫到咁絕、咁勁，可能人哋幫佢代筆都唔定，但係呢個真係唔知，有啲暗湧喺入面，𠵱家應該係佢太太掌管番個營運」。

娛樂組

相關字詞﹕陳志雲 余思敏 何慶湘 鄭中基（Ronald）

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