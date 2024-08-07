鄭中基自爆患抑鬱症飲酒逃避 對不起太太仔女 將赴美接受戒酒治療

鄭中基早年成立機動娛樂，2020年3月開設YouTube機動電視台RTV，至今有65.6萬訂閱。該頻道最新上載影片是8月1日的《豪華遊艇夜釣墨，一出海就黑風暴雨，最後能吃到海鮮大餐嗎？》，不過8月3日鄭中基就在社交平台發文稱「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排」。他之後透露因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息。余思敏在老公鄭中基發聲明跟何慶湘終止合作前，已在社交平台預告有大事發生，事件耐人尋味。機動娛樂前晚發聲明指何慶湘於8月3日正式離職，鄭中基因個人情緒健康問題，完成手頭工作將暫時休息，機動電視台RTV會調動節目，未來仍會如常運作。

大癲大肺背後不懂面對壓力

鄭中基昨日2時許在社交平台撰長文解釋健康問題，「早前我發咗一個關於我公司同埋我健康嘅聲明，引起咗好多朋友嘅關心，亦引起好多嘅猜測。基於公司嘅事情係會如常運作，希望可以好好咁處理再次交代，唔想影響太多人」。他表示想講自己的問題，「大家平時見到我大癲大肺拍搞笑戲、開channel拍片及開演唱會，表面上好似無嘢咁，其實咁多年嚟，我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人，仲記得2000年我因為喺飛機醉酒鬧事，引致好多我嘅fans失望，仲有影響到我嘅家人，後來我決心戒酒，想要做一個清醒嘅人。之後喺無向公眾交代情况下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。直至遇到我太太余思敏小姐，係佢令我覺得要走入另一個人生階段嘅人。我哋一起組織咗一個家庭，有兩個小朋友，係一件好幸福嘅事」。

自己呃自己 壓力終爆煲

不過鄭中基指當面對壓力、工作及人的時候，原來他的問題無徹底解決，好多事都未能做到好好去溝通，無處理好，令家人失望，他續說：「喺搞笑、娛樂大家嘅背後，在朋友建議下去咗睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！我會用時間同行動去證明我會努力做個好丈夫、好爸爸同鄭中基嘅呢個決心。」

盼戒酒後做更好嘅自己

鄭中基透露接下來要解決自己及公司的問題，完成手上工作後會去美國參加戒酒中心療程，他說：「都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返嚟之後可以做一個更好嘅自己。呢幾日佔用咗大家嘅時間同埋媒體版面，好對唔住，希望自己嘅問題真係可以自己解決，多謝。」

當年飛機醉酒鬧事形象盡毁

鄭中基所指飛機醉酒鬧事，事緣他乘搭由洛杉磯飛往台北的客機，在機上喝了不少酒後開始鬧事，攻擊機組人員，該班機改降其他機場，他遭逮捕，事後罰款，形象嚴重受損，更遭唱片公司提出解約，有段長時間沒出唱片，改拍劇集及節目。至於他提到「好短嘅婚姻」，是他與蔡卓妍2010年傳秘婚，兩人一同開記者會，承認2006年在美國洛杉磯註冊結婚，但記者會當日同時宣布正辦理離婚，轟動娛樂圈。

娛樂組