【開箱】《好搭檔》 張娜拉藉離婚官司 審視夫妻關係

王牌律師嚇走新人

出道超過20年的張娜拉向來是收視「福將」，但對上兩劇《特務家族》及《我的Happy End》均成績麻麻，所以《好搭檔》開播前未被看好，但離婚題材夠生活化，贏得觀眾共鳴，張娜拉也重拾「收視女王」美譽。

《好搭檔》被歸類為律政劇，但劇中律師集中處理離婚訴訟，更像是拆解婚姻關係的寫實故事；講述擅長離婚訴訟的車恩京（張娜拉飾），是大正律師事務所王牌，率直、刻薄、挑剔的個性卻嚇走不少新晉律師。跟車恩京個性完全相反的韓宥利（南志鉉飾），獲大正律師行取錄，一心以為效力企業部，怎料被派到最不喜歡的離婚部門。韓宥利上班首天即申請調組，負責培訓韓宥利的車恩京答應，但提出調組條件，必須10宗官司連勝。韓宥利為了離開，只好想盡辦法贏所有官司。

不止看判決結果

此劇透過車恩京與韓宥利一老一嫩的離婚律師，描述不同夫妻在處理離婚訴訟時，經常出現的問題及情况。車恩京經驗豐富，早已看透婚姻關係，她指導韓宥利時，不時一針見血地指出夫妻之間的常見情况，既有趣又易惹共鳴。首兩集講述中小企老闆朴宗植（張赫鎮飾）與下屬出軌，遭妻子起訴。車恩京接下案子，甫見朴宗植已肯定對方出軌，指他彬彬有禮卻故意跟女性有身體接觸，只是妻子找不到出軌鐵證而已，朴妻還被塑造成疑心重。車恩京雖深信朴宗植出軌，但仍教導韓宥利替對方爭取最大利益。

劇中描述的離婚事件很「貼地」；另一集講兩對相識多年的夫妻，經常帶同子女一起出遊露營。其中一名妻子發現丈夫與朋友妻子偷情，並捉姦在牀，於是委託車恩京提出訴訟。妻子原想爭取孩子撫養權，但丈夫仗着家境富裕，豪擲20億韓圜（約1100萬港元）獨攬撫養權，妻子無奈答應。韓宥利一直反對人妻為錢「賣仔女」，車恩京反認為是為孩子着想，覺得跟着她只會捱窮；又指妻子雖失去撫養權，並不代表「敗訴」，因拿走20億後生活無憂，可專心照顧子女；相反丈夫工作繁忙，根本無暇照顧，最終也變成妻子撫養孩子。這一段帶出離婚訴訟不止要看判決結果，更要清楚判決所帶來的生活改變。

南志鉉表現搶眼

車恩京雖然是離婚訴訟專家，自己的婚姻卻失敗。她的秘書崔莎拉（韓材利飾）搭上車的醫生丈夫金智尚（池承炫飾）。車恩京早已發現兩人的婚外情，卻一直沒拆穿，暗中蒐集證據，並希望給金智尚一個機會。直至丈夫要求離婚，車恩京搶先一步提出訴訟，要求韓宥利擔任其代表律師，成為全韓國關注的離婚官司騷。車恩京能否勝出漂亮一仗，成為全劇最大看點。她一邊處理其他委託人的官司，一邊得到啓發，應對自己的離婚問題，也是劇中另一看點。

韓宥利的家庭背景與工作範圍也息息相關；韓父對元配不忠多年，跟韓宥利母親另組家庭，身為「私生女」的韓宥利，因此不相信婚姻，也害怕愛情，亦是其討厭處理離婚案件的原因。韓宥利起初滿腔熱血，誓要替原告伸張正義，但經過多場官司後逐步成長。南志鉉表現出時而純真時而能幹的一面，令角色更突出，十分搶眼。張娜拉則一如既往，演技沉穩。

《好搭檔》編劇崔唯娜本職離婚律師，把過往經驗注入劇情，不論律師樓環境或各離婚個案，顯得更寫實，且情理兼備。前年結婚的張娜拉早前受訪時透露，在《好搭檔》公布開拍前，她不敢關注崔唯娜的社交媒體，因才剛結婚不久，怕追蹤離婚律師的社交網會被誤解。