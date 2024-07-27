明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《龍之家族2》龍母現身 結局有彈有讚 HBO明年重頭劇《最後生還者2》《白蓮會3》預告曝光

【明報專訊】有線頻道HBO王牌劇《權力遊戲》前傳《龍之家族》，第2季第8集結局，香港時間昨早播出，暫時未知收視能否超越上季，但觀衆對結局有讚有彈，期待的大戰場面未有出現，大概要留待第3季，但跟《權力遊戲》的聯繫不缺，包括龍母現身。另外，HBO亦在《龍之家族2》播出前，公開《最後生還者2》、《白蓮會3》等明年重頭劇的預告片段。

《龍之家族》講述《權力遊戲》前200年坦格利安王朝仍處於盛世，上季國王韋賽里斯駕崩後，本應由獨生女雷妮拉繼位鐵王座，王后亞莉森誤傳遺囑，由其長子大伊耿繼位，雙方展開爭奪王位之戰；加上雷妮拉兒子路克遭亞莉森二子伊蒙德誤殺，最後雷妮拉離開君臨，在黑黨支持者擁護下，到龍石島自立為王，並聯繫其他盟友。第2季，雷妮拉丈夫戴蒙派人到君臨，本欲殺伊蒙德，替雷妮拉報喪子之仇，卻誤殺亞莉森仍在襁褓的孫兒，雙方仇恨更深。

網民稱第2季講多過打

有網民批評第2季雖然比上季少兩集，但雷妮拉和君臨中的伊耿理應有連番激戰，該相當緊湊，結果講多過打，血戰場面有限，粉絲表示失望。對於最後一集，有網民指劇情不錯，但絕不像結局篇，似乎太多伏筆留待第3季揭盅。不過《權力遊戲》粉絲應該對《龍之家族2》結局一集感興奮，因當中有不少跟《權》劇的聯繫。其中一幕講述戴蒙穿越時空看到未來的幻象，包括由三眼烏鴉引領，看到異鬼，龍之終結，以及200年後龍蛋在火中再現及「龍母」丹妮莉絲的崛起，那段幻象最後是雷妮拉登上鐵王座，讓戴蒙意識到自己應該為誰效忠；當再見到雷妮拉時，戴蒙把所看到的告訴她之外，還說了句《權》劇粉絲熟悉的對白「凜冬將至」。

《最後生還者2》鏡頭最多

另一方面，HBO在播出《龍之家族2》結局一集前，公開了長約2分鐘預告片，介紹《企鵝人》（The Penguin）、《沙丘瀚戰》外傳《Dune: Prophecy》、《敵爭上游3》（Industry）、《女大學生的後現代性生活5》（The Sex Lives of College Girls）等今年陸續推出的劇集之外，還有明年上架的重頭劇，譬如集合《V世代》柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）、《職業特工隊3》米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）主演的《白蓮會3》，今季不但到泰國取景，Blackpink泰籍成員Lisa亦會參演一角，僅兩個鏡頭的預告片則未見Lisa露面。明年播出的《色慾都市2.0》第3季、《鍍金年代3》、《權力遊戲》外傳《A Knight of the Seven Kingdoms》出現在預告片段之外，還有電影《小丑回魂》前傳劇《IT: Welcome to Derry》，後者有不少恐怖血腥鏡頭，給人不寒而慄之感。

預告片段中佔最多鏡頭則是首季叫好叫座的《最後生還者2》，除可見貝拉藍斯（Bella Ramsey）、佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）、基比奧路拿（Gabriel Luna）回歸之外，新加盟的《富家窮路》嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）、《美式小說》謝菲韋特（Jeffrey Wright）、《蜘蛛夫人》伊莎貝拉莫塞（Isabela Merced）亦各有特寫鏡頭。其中嘉芙蓮扮演的神秘角色問佩特羅「有否傷害她？」「她」似乎是指貝拉藍斯，片段最後佩特羅落淚表示，「我救了她」。有原著電玩遊戲的粉絲指佩特羅這句對白，本應是向基比奧扮演的弟弟說。

相關字詞﹕最後生還者2 白蓮會3 權力遊戲 有線頻道HBO 龍之家族2

上 / 下一篇新聞