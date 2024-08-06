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娛樂

【娛樂場】偶像林宥嘉贈歌兼客串MV 鄧小巧難以置信願望成真

【明報專訊】鄧小巧一向視台灣歌手林宥嘉（Yoga）為偶像，幾年前她跟朋友閒聊，希望歌手生涯中能演唱Yoga寫的作品，默默為這個看似不可能的空想播下種子。去年在Yoga的歌迷牽紅線下，小巧願望達成，獲偶像為她寫歌，新歌《神愛世人》由Yoga作曲，聯同陳銘洋填詞，林家謙任監製。

相信意念創造實相，信念改變命運的小巧說：「我覺得當一啲事情以文字出現時，實現嘅可能比較高，我會將自己嘅意念放喺內心入面，喺適當時候寫喺紙上面。我2019年許呢個願，其實都隔咗4年，之後先實現。」Yoga除為小巧新歌作曲填詞，還客串MV，小巧笑言到現在為止，仍然覺得是「騙案」，「係假嘅，不過其實覺得係上天畀我一份好好嘅禮物」。

泊車3次被「截糊」 造就新歌靈感

Yoga表示跟小巧的合作是緣分，創作過程神來之筆得像「原曲下載」，「有一天晚上，看到歌迷轉發跟我有關的新聞，是小巧的媒體訪問，她說希望有機會可以唱到一首我的歌。那天晚上稍微看了小巧的資料，雖然我常常提醒自己，要做對別人有好處的決定，但那陣子實在分身乏術。幾天後我去公司開會，特地提早一兩個小時，想先吃飽再進公司，當我在找路邊停車格的時候，竟然連續3次別的車比我更快的停進去，在我快失去耐性又覺得不尋常的時候，來了這個靈感。在極短時間，九成的旋律、歌的畫面，以及這個歌名《神愛世人》已在腦海。我把車開進停車場，一停好，馬上用手機記錄，上網查有沒有其他中文流行歌用過這個歌名。因為『神愛世人』這4字，非常顯眼，一定很多人看過，發現似乎只有福音歌曲會用這4字，沒有中文流行歌使用過，這讓我更加喜歡這個獨一無二的靈感」。

小巧收到歌曲後，十分感動，因Yoga獻聲錄demo，「佢作曲不特止，仲同陳銘洋填埋詞」。首次填廣東歌詞的Yoga表示很喜歡這首歌，「把這首歌送給小巧，可以用割愛來形容。但是要特別謝謝小巧、她的公司、家謙、MV導演，每個製作環節都感受到他們的用心，當看到MV前奏的弦樂一出來，我已經鼻酸了」。

MV呈現愛與痛的邊緣

MV穿插多個不同人物的故事，包括年輕女兒跟媽媽，為生活辛苦工作的年輕人與小巧跟喪偶的爸爸，小巧表示《神愛世人》就是每個人都有他的傷痛、美好和傷痕，「喺MV入面，我喺醫院遇到嘅中學生同佢阿媽嘅關係、我同阿爸嘅關係，其實互相之間都有一種愛喺度，但係互相之間又冇辦法去聯繫嗰種痛」。

Yoga透露想藉歌曲傳遞信息，「我當歌手很重要是靈感，就是跟開心的人一起開心，與難過的人一起難過。我覺得在世界生活，一定有許多人此刻過得不是很順利，但再怎麼不順利，一定要記得不要傷害自己身體、別人身體。我覺得這首歌最精粹的就是6個字：相信、活着、忍耐。希望這首歌可以陪伴很多現在生活中很低潮的人，陪伴你度過不是很開心的日子」

相關字詞﹕神愛世人 林宥嘉(Yoga) 鄧小巧

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