李麗珊黃金寶支持江旻憓告別全職劍手 HOY TV直播李德能流鼻血勁尷尬

陳佩琦見拍檔流鼻血不知所措

李麗珊自言是特別例子，沒想過是否退役，笑說：「我無宣布過，其實勉強來講我未退役㗎。當年年紀開始大，想早些生孩子，之後再打算。豈料生完大女後發覺心態不同了，已沒有那團火，因此無聲無息退役。」

同是HOY TV主持的「牛下女車神」李慧詩稱江妟憓告別全職運動員，在高位退總比慢慢變差時退役好，當年她選擇由高峰時退下火線考慮了很久，如今會將運動員精神放在專業主持上。

HOY TV另一奧運主持李德能昨日伙靚女香港跑手陳佩琦一同評述美國隊的拉尼斯（Noah Lyles）勝出男子100米跑成男飛人，陳佩琦不時望向拍檔表情有異樣，原來李德能正用紙巾抹鼻血，他尷尬大笑說：「好刺激呀，刺激到我流鼻血呀！」有網民留言叫63歲李德能保重身體，也有關心他已做了多晚通宵直播。

近530萬人看無綫奧運

無綫昨日公布巴黎奧運收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，7月26至8月4日無綫81台至84台收看奧運觀眾接近530萬人，佔收看奧運總觀眾高達95%。這7天期間，翡翠台黃金時段直播巴黎奧運，收看人數均逾100萬。

娛樂組