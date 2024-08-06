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娛樂

「野男」李清杰贏人氣成大熱 撞樣曾國祥 王國昇不覺有優勢

我推的野男LIVE！｜李清杰最具網絡人氣 顏英豪鄧家朗跟藝人撞樣有優勢

【明報專訊】TVB Plus全新直播選秀騷《我推的野男LIVE！》22名參賽者昨日首次出席記者會，逐一上台自我介紹，一眾大隻佬穿上白恤衫難掩健碩肌肉。「綜合網絡人氣野男」選舉獲最高票數之一的①李清杰，同時得到主持火火即場畀like，他稱比賽為上鏡，透露必殺技是比其他參賽者大力。現役港隊運動員⑯王國昇與⑱陳建華表示已向所屬總會申報參賽。王國昇跟無綫總經理曾志偉的兒子曾國祥撞樣，不覺因此有優勢，最終看表現。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

大會安排《我推的野男LIVE！》主持胡蓓蔚、支嚳儀、火火和陸浩明即席投票給22名參賽者，最後由李清杰、⑰翟錦豪和⑳凌志杰得最多票數；同時公布李清杰、⑤號黃志明及⑥號劉柏康暫時網上票選Top 3。

李計劃加操備戰

李清杰表示網上票數領先及得主持火火垂青只是好彩，希望連女士也吸引到。問到會否為比賽打了強心針？他說：「我向來都有信心，比賽最終都要睇實力。之前冇參加過此類比賽，參賽因為想上電視，覺得機會難得，可以喺電視見到自己幾得意。」問到有什麼必殺技？李清杰謂：「我比大家大力啲，現時每日操練3小時，可能為比賽加操。」

懂彈琴唱歌的凌志杰獲主持胡蓓蔚欣賞畀like，曾是街頭表演者的他不排除將來參加歌唱比賽，必殺技是轉數快，有個人魅力和正能量。翟錦豪獲主持支嚳儀大力支持連給4個like，自詡吸引人之處是笑容，強調有頭髮，因天氣熱剷光才戴帽，希望靈活度和速度這必殺技能勝過其他大隻佬。3人表示若大會要求穿泳褲上鏡會接受。

顏英豪獲林子善鼓勵

②關經翰獲封「筋肉霆鋒」，自覺三七面最似謝霆鋒，識打鼓不懂彈結他，希望因而有優勢。被封「46吋巨胸林子善」的⑦顏英豪表示跟林子善認識，「已告知對方我有此封號，他有鼓勵我努力，不過打定輸數，我玩開健美比賽，希望不辱健美界，不要輸得太難睇」。⑪鄧家朗被封「激凸Chilam（張智霖）」，稱相信激凸是形容腹肌，「面試時唱《祝君好》才有此稱號，覺得自己只有10%似Chilam，不過觀眾因此對我有點記憶也是好事」。

陳建華唔覺較矮輸蝕

「舉王曾國祥」王國昇與陳建華是現役港隊運動員，前者是舉重代表，後者是空手道代表，二人表示已向所屬總會申報參賽。王國昇表示本身不似曾國祥，不知大會是否刻意安排他剪了這髮型而變得跟對方似樣，認為似總經理曾志偉的兒子也沒什麼優勢，最終看表現。談到二人身高比其他參賽者輸蝕，陳建華說：「我身材上係細粒，並唔係完全劣勢，我算是標準身形，其他人係超標。」王國昇笑言若自己再矮一點，反而在舉重賽事更有利，所以不介意自己的身高。

支嚳儀被誣衊感委屈

另外，支嚳儀被問對於有人爆料指她煽動其他「中1生」與曹敏寶割席及爆龍婷料，她呼冤稱被誣衊感委屈，不明爆料人動機，斥對方思覺失調，相信亂講有報應，強調已獲「中1生」及工作人員力撐。問可有和曹敏寶傾過？她說：「其實『中1生』有個26強群組，但她很少在群組分享，私下亦比較少聯絡她。」

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