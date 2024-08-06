賈思樂10月開騷賀入行50年 自爆用樂悠咭被查身分證

快將70歲的Louie外形及歌聲皆保養得宜，多謝父母遺傳優良基因，又透露12年前開始，獲任職醫生的歌迷贊助每個月做一次骨膠原增生療程，力保靚樣長青，閒時他也保持每日行一萬步運動量，他說：「近10年去銀行、逛街及搭公共交通工具，仍有好多市民記得我個名，又問我點樣保持不老，這些說話我很喜歡聽。」

問他乘車會否坐關愛座？Louie表示平時著潮流服出街，也會戴cap帽、口罩及太陽眼鏡，也遇過不少尷尬事，「我上車用樂悠咭付款，會發出不同響聲，惹人眼望望，眼神質疑我是否博懵，又試過睇戲買長者優惠票，被查身分證，戲院職員看完我的身分證就會掩嘴笑，讚我好掂。其實快將70歲仍有人喜歡，我已經當賺了」。他談到今次開騷會獻唱經典英文歌為主，雖然不懂睇中文，也會苦練幾首有意思的中文歌，跟大家集體回憶，又預告請到難得的嘉賓同台合唱。

朱晨麗想做歌手唱劇集主題曲

朱晨麗表示參選港姐前已透過朋友認識Louie這個大明星，但對方沒有架子，「入行後拍劇遇到難題，他都很友善幫我，令我感覺溫暖，增加自信」。她表示有夢想成為歌手，雖然以前曾出埠登台，但未有屬於自己的歌曲，希望有機會唱劇集主題曲。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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