明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

退伍3年 兩年無新作 韓媒：李鍾碩反口 得罪Netflix

【明報專訊】《當你沉睡時》34歲男星李鍾碩出道14年，演出過不少人氣韓劇，如《聽見你的聲音》、《愛上Pinocchio》及《W兩個世界》等，不過他2021年初退伍後，僅2022年主演劇集《律戰江湖》，兩年來沒有新作。韓媒《newsis》昨日報道，李鍾碩曾違反口頭承諾，得罪影視串流平台Netflix，加上他愛跟製作公司簽約前討價還價，於是不論影視工作均乏人問津，「行情」滯銷。

文：蘇珮欣

李鍾碩有韓劇「四大天王」之稱，跟《花樣男子》李敏鎬、《繼承者們》金宇彬及《來自星星的你》金秀賢齊名。韓國傳媒《newsis》報道，李鍾碩2018年5月一度落實伙拍《淚之女王》金智媛合演Netflix韓劇《See You Again》，當年Netflix看準二人自2011年合演MBC電視台情境劇《歡樂滿屋2：短腿的反擊》後，相隔7年再度合作，於是決定投資開拍《See You Again》。

圍讀劇本前一天辭演

李鍾碩在劇本圍讀前一天突然辭演，當年他對外解釋，《See You Again》只是眾多討論演出的作品之一，未有簽訂合約；Netflix方面則以「彼此沒有合作的緣分」來了結事件。然而，Netflix方面覺得李鍾碩口頭答應演出，才安排圍讀劇本，自此拒絕再與李鍾碩合作，後者至今也未曾演出Netflix所製作的電影及劇集。

退伍後僅拍《律戰江湖》

《newsis》報道又指，李鍾碩2021年退伍後，接演韓劇《律戰江湖》，該劇由CJ ENM集團旗下Studio Dragon製作，原先計劃在姊妹公司tvN播出，並透過主要合作伙伴Netflix上架，不過Netflix拒絕與李鍾碩合作後，《律戰江湖》只好轉投MBC電視台，韓國以外地區在串流平台Disney+上架。所幸的是《律戰江湖》未有敗北，在MBC最高收視達13.7%，成績不錯，在Disney+的點擊率也很高，李鍾碩還憑《律戰江湖》拿下MBC至高榮譽演技大獎。

簽約前討價還價惹反感

李鍾碩退伍後拍《律戰江湖》雖然叫好叫座，但Netflix是近年韓劇主要投資者，再者透過Netflix上架，有助提升演員在全球的知名度。李鍾碩若得罪Netflix，能選擇演出的作品會大幅減少。報道又引述消息人士稱，李鍾碩簽約前經常討價還價，令電視台及製作公司感到非常「頭痛」，難怪他已兩年沒有新作。外界對他的印象只剩下「IU男友」這身分。

漫改劇《1秒》合作告吹

其實今年初有消息李鍾碩會接拍Disney+韓劇《1秒》（暫名），改編自同名網絡漫畫，講述傳奇消防員在緊急瞬間發揮超能力拯救生命。李鍾碩其後回應稱已推掉此劇。負責製作《1秒》的Arc Media指李鍾碩想先演出其他作品，並不是推掉該劇，最終還是合作告吹。據悉由於李鍾碩推掉角色，《1秒》製作被推遲，加上Arc Media母公司One Asia Partners會長池昌培涉嫌操控股價被捕，相信《1秒》現已胎死腹中。

相關字詞﹕李鍾碩

上 / 下一篇新聞