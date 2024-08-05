退伍3年 兩年無新作 韓媒：李鍾碩反口 得罪Netflix

文：蘇珮欣

李鍾碩有韓劇「四大天王」之稱，跟《花樣男子》李敏鎬、《繼承者們》金宇彬及《來自星星的你》金秀賢齊名。韓國傳媒《newsis》報道，李鍾碩2018年5月一度落實伙拍《淚之女王》金智媛合演Netflix韓劇《See You Again》，當年Netflix看準二人自2011年合演MBC電視台情境劇《歡樂滿屋2：短腿的反擊》後，相隔7年再度合作，於是決定投資開拍《See You Again》。

圍讀劇本前一天辭演

李鍾碩在劇本圍讀前一天突然辭演，當年他對外解釋，《See You Again》只是眾多討論演出的作品之一，未有簽訂合約；Netflix方面則以「彼此沒有合作的緣分」來了結事件。然而，Netflix方面覺得李鍾碩口頭答應演出，才安排圍讀劇本，自此拒絕再與李鍾碩合作，後者至今也未曾演出Netflix所製作的電影及劇集。

退伍後僅拍《律戰江湖》

《newsis》報道又指，李鍾碩2021年退伍後，接演韓劇《律戰江湖》，該劇由CJ ENM集團旗下Studio Dragon製作，原先計劃在姊妹公司tvN播出，並透過主要合作伙伴Netflix上架，不過Netflix拒絕與李鍾碩合作後，《律戰江湖》只好轉投MBC電視台，韓國以外地區在串流平台Disney+上架。所幸的是《律戰江湖》未有敗北，在MBC最高收視達13.7%，成績不錯，在Disney+的點擊率也很高，李鍾碩還憑《律戰江湖》拿下MBC至高榮譽演技大獎。

簽約前討價還價惹反感

李鍾碩退伍後拍《律戰江湖》雖然叫好叫座，但Netflix是近年韓劇主要投資者，再者透過Netflix上架，有助提升演員在全球的知名度。李鍾碩若得罪Netflix，能選擇演出的作品會大幅減少。報道又引述消息人士稱，李鍾碩簽約前經常討價還價，令電視台及製作公司感到非常「頭痛」，難怪他已兩年沒有新作。外界對他的印象只剩下「IU男友」這身分。

漫改劇《1秒》合作告吹

其實今年初有消息李鍾碩會接拍Disney+韓劇《1秒》（暫名），改編自同名網絡漫畫，講述傳奇消防員在緊急瞬間發揮超能力拯救生命。李鍾碩其後回應稱已推掉此劇。負責製作《1秒》的Arc Media指李鍾碩想先演出其他作品，並不是推掉該劇，最終還是合作告吹。據悉由於李鍾碩推掉角色，《1秒》製作被推遲，加上Arc Media母公司One Asia Partners會長池昌培涉嫌操控股價被捕，相信《1秒》現已胎死腹中。