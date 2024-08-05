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娛樂

55周年演唱會開鑼 葉麗儀16歲孫女驚喜獻花

【明報專訊】77歲葉麗儀一連兩場《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》前晚假伊館開鑼。身穿綠色晚裝在兒子Lewis陪同步出舞台的葉麗儀狀態甚弗，唱出《獻出真善美》揭開序幕，之後獻唱多首金曲，又走到台下與觀眾握手，有粉絲送上利市。

葉麗儀稱歌有歌命，為自己平反，憶述1989年於新加坡遇到同是EMI唱片公司旗下的英國歌手奇里夫李察（Cliff Richard），二人傾得投契，大讚對方的《Ocean Deep》很好聽，很適合中文歌詞，後來邀請了湯正川填詞，中文歌名《愛是無涯》，因為湯當時是商台DJ，身分問題歌曲很難在電台播放，最後她的版本沒有在收音機播放過，劉美君幾年後翻唱《愛是無涯》，「大家都以為首歌是劉美君的，我要平反一下，係我嘅！《Ocean Deep》（《愛是無涯》）」。

葉麗儀又感謝跟她合作過的音樂人，16歲孫女Zoe驚喜上台獻花，二人開心擁抱。她透露雖忙於演唱會，仍關心巴黎奧運，見到中國及香港運動員取得獎牌感興奮。

安歌時，葉麗儀再唱出《上海灘》及《感恩》，以及跟觀眾大合照，唱最後一首歌時，觀眾亮着手機燈大合唱，她說：「希望大家帶住友愛和平的心回家，這是我的願望。祝大家身體健康，幸福快樂，香港加油。」

娛樂組

相關字詞﹕葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024 葉麗儀

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