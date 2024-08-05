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娛樂

女團XiX成員5變4 郭偉亮踢走莊殷玥 呻家長干預難磨合

女團XiX又重組 Eric Kwok認踢走Vici：家長參與變成干預

【明報專訊】女團XiX組成以來經歷由6名成員變5成員，近日再因莊殷玥（Vici）被「踢走」，由5變4。郭偉亮（Eric Kwok）與太太葉佩雯分別擔任XiX的經理人及形象總監，葉佩雯早前在社交平台鬧爆某藝人零尊重，自作主張不經公司和同事，自己預約化妝整頭，還扮無知，令她心淡，有傳所指是Vici。XiX上周出席商場活動未見Vici，Eric Kwok當時稱稍後有交代。昨日他偕4名XiX成員舉行記者會，正式宣布「踢走」Vici，澄清對方不是自己退團，又稱XiX不會改隊名，會公開招募最多兩名新成員補缺口。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

XiX最初有6名成員劉芷君（Aster）、良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）和莊殷玥（Vici），她們因參加無綫歌唱選秀節目《聲夢JUNIOR》結緣，之後組成XiX參加《聲夢傳奇2》。去年5月Aster退團單飛發展，之後XiX以5人姿態加盟環球唱片，上月才推出新歌《Pretty Good》。

從未受過咁多氣

Eric Kwok昨日聯同Crystal、Caitlin、Charlotte和Kiele到灣仔舉行記者會，宣布Vici離隊，澄清對方不是自己退團。Eric Kwok表示得到唱片公司支持，3周前決定「踢走」Vici，強調經理人很需要家長配合，無奈他與太太葉佩雯付出了很多心力和Vici家長磨合，始終磨合不到，家長很多參與變成干預、不尊重和不信任，「我和太太都痛苦咗好耐，做了這麼多年藝人，都未試過受咁多氣，太太之前講得，我100%支持，至於講邊個就大家自己諗，她講的只是冰山一角，真的嬲到冇得再嬲先至咁講，軟硬都試過，令到我覺得這個世界有些人真的沒有辦法相處，既然咁辛苦，不如分開啦！我覺得她冇咗我會開心啲，正如我沒有她，突然間都開心咗好多」。Eric Kwok表示Vici的合約交由唱片公司和Vici家長傾。

4成員不捨舊隊友

Crystal、Caitlin、Charlotte和Kiele表示收到消息感到很突然，不捨對方離開，但尊重經理人Eric Kwok決定，相信這是對XiX最佳決定。Eric Kwok表示未來工作更艱巨，Kiele將於下月到美國升讀大學，要安排工作行程更難，希望XiX之後一年可以推出3首歌。

Kiele表示會如姚焯菲（Chantel）般工作學業兩兼顧，「我好樂意每個暑假和聖誕假期都回來」。Eric Kwok表示希望招募最多兩名新成員加入，「如果有家長或小朋友覺得很適合XiX，刻苦又聽話，又想做徒弟，得到我和葉佩雯的功力真傳，隨時可以聯絡我」。

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相關字詞﹕葉佩雯 莊殷玥（Vici） 鄧曉殷（Kiele） 繆昀希（Charlotte） 楊秉頤（Caitlin） 良玳瑩（Crystal） 劉芷君（Aster）

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