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娛樂

軟硬騷經典重現 掀集體回憶 孖草蜢放笑彈 陳奕迅傷癒復出掀高潮

陳奕迅養傷近兩個月復出舞台 現身軟硬拉闊音樂會掀高潮

【明報專訊】軟硬天師葛民輝（阿葛）與林海峰（Jan）前晚於亞博舉行《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》，獻唱連串歌曲，包括與草蜢演繹多首快歌。軟硬和草蜢齊放笑彈，Jan提議明年40周年的草蜢申請入健力士做「最長壽殿堂級」組合，又爆蔡一智明年「登六」，5人加埋有300歲。陳奕迅（Eason）驚喜任壓軸嘉賓，早前打網球中暑暈倒，撞傷下巴致腮骨骨裂縫30針，經休養近兩個月，精神奕奕現身舞台，與軟硬合唱《老人院》和《重口味殺人事件》，掀起全晚高潮。騷後張繼聰、謝安琪和容祖兒在社交網貼出與軟硬合照，大讚精彩又感動，勾起集 體回憶。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

軟硬演唱會舞台設計成商台門口，二人重現昔日節目的經典環節，其中「老人苑時間」讀信，Jan讀出一封自稱是15歲呂爵安粉絲的信，解釋由於該粉絲的母親平日會為子女撲飛追星，他知媽咪本身是軟硬的多年忠粉，為回敬媽媽才寄信到商台；又稱早前遇到一個穿三點式的靚女要求合照，原因是靚女的媽咪很喜歡他，引得全場發笑。

草蜢表示2012年和軟硬合作舉行《草蜢森巴大戰軟硬FANS演唱會》，相隔12年終重聚舞台再大放笑彈。軟硬先透露草蜢明年40周年，建議他們可申請入健力士做「最長壽殿堂級」組合，取笑3人經常吵架卻沒有拆伙，如果草蜢打算開騷，軟硬願意為他們伴舞。

Jan提太太彭羚獲全場掌聲

Jan突然唱出樂悠咭的宣傳歌曲，爆蔡一智明年初「登六」（60歲），稱軟硬也陸續跟隨其後。阿葛拒絕認老，正當他們爭拗誰是下一人「登六」之際，蔡一智搞笑說：「各位朋友，聽不聽到有老人，開始有癡呆症？」蘇志威笑說：「我哋呢度全部加埋300歲啦。」及後全場高唱生日歌送給蔡一智，阿葛打趣道：「『登六』要有啲登記手續，你（指蔡一智）了解完記得call我哋講聲。」

Jan之後現場聲演廣播劇，雲浩影演繹經典廣播劇歌曲，帶觀眾走入廣播劇世界，提及太太彭羚，稱當年有不少聽眾會代入角色中，「《初戀無限次》的楊采妮和梁朝偉拍拖，到《戀愛1/2》由楊采妮變成彭羚，即刻飛起梁朝偉換成郭富城，但大家都知現實中，郭富城最終係無同彭羚一齊」。全場歡呼和報以熱烈掌聲。

Eason試水溫 下周續巡唱

神秘嘉賓Eason壓軸登場跟軟硬合唱，他傷癒後首次公開演出，台下觀眾甫見Eason反應熱烈，3人唱完歌後，Jan問Eason傷後現况，他說：「現在已補好個窿（下巴傷口），不會漏氣。我個醫生好好，縫針好細。今（前）晚來試水溫，下星期會繼續巡唱。」軟硬爆一早邀請Eason擔任嘉賓，對方發生意外受傷，也沒說缺席，非常感激，阿葛笑說：「我想招攬Eason加入成為『草蜢大戰軟硬』的成員，因為草蜢和軟硬加起來都300歲，好需要Eason來拉低平均年齡，他可以做闊少少的蔡一傑。」

感謝一眾表演嘉賓撐場

阿葛與Jan騷後受訪，解釋今次籌備開騷時間比較趕，近日又忙追看奧運，稱運動員要克服傷患，他們則要克服唱歌和跳舞不足之處，有擔心過捱不到演足全場，很感謝每個演出嘉賓的支持。

問到當得知Eason受傷，有否擔心他的表演環節可能因而取消？Jan說：「沒有問過Eason，因為如果有變動就會收到通知，驚一問就會有壞消息。有向一些身邊朋友打探，見他已差不多康復，這晚大家玩得很開心。」是否真的招攬Eason參與「草蜢大戰軟硬」，阿葛解釋因擔心軟硬只得兩個人，不及草蜢3個人鬥，才想起邀Eason加入。

阿葛自爆差點被蔡一傑「跣」

Jan在台上取笑拍檔阿葛甩beat，Jan解釋互相取笑是軟硬特色，觀眾也喜歡看。阿葛自認永遠是跟着隔籬的人跳舞，所以甩beat很正常，自爆有其他蝦碌事，「跟草蜢一齊跳唱時，原本想等旁邊蔡一傑跳舞我才跟着他跳，怎知見他一直動也不動，最後決定跟蘇志威跳，差點被蔡一傑『跣』」。

問有沒有計劃開Part 2？Jan稱要睇場地檔期，阿葛笑稱開得一兩場會家破人亡，又說可以開一場唞幾日再開，不過Jan笑言不是場地能給他們幾場，而是他們的體力能應付幾多場，稱要休息半年才能再開騷。

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相關字詞﹕陳奕迅（Eason） 軟硬天師葛民輝（阿葛）與林海峰（Jan）

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