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娛樂

《死侍與狼人》勢成今年票房亞軍 「狼人」喜與《變種特攻》關繼威重聚

【明報專訊】前日（2日）是美國新片開畫日，《鬼眼》禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）執導新片《圈套》（Trap）挑戰準備蟬聯冠軍的《死侍與狼人》，美媒估計後者過了今天，在當地累收成績勢刷新《壞蛋獎門人4》3.02億美元的紀錄，成為今年的票房亞軍。雖然要勝過冠軍《玩轉腦朋友2》有點難度，但《死侍與狼人》單是串星「幽靈刺客」韋斯利史納斯（Wesley Snipes）已刷新兩項世界紀錄。「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）早前在Marvel電影總裁奇雲格治（Kevin Feige）的摘星儀式，重遇24年前《變種特攻》幕後拍檔關繼威，日前在社交平台上傳兩人的合照，表示欣喜彼此能夠重聚。

《死侍與狼人》第2周上映，截至前日在美國累收2.98億美元，跟今年當地最賣座亞軍《壞蛋獎門人4》3.02億美元，差距輕微；美媒估計前者第2個周末進帳至少9000萬美元，幾乎篤定超越《壞蛋獎門人4》，成為今年美國最賣座電影亞軍，不過要取代另一動畫《玩轉腦朋友2》冠軍位置，則難度較高，因《玩》片累收逾6.2億美元。

《死侍與狼人》目前全球票房突破6.3億美元，排今年第4位，應可取代《沙丘瀚戰：第二章》7.1億美元及《壞蛋獎門人4》6.89億美元的亞季軍位置，攀升更高排名，要擊敗今年冠軍兼史上最賣座動畫《玩轉腦朋友2》15.2億美元紀錄，則難度不少。不過《死侍與狼人》已刷新多項紀錄，包括史上最佳R級片（美國電影R級，17歲以下需由成年人陪同入場）開畫成績、美國7月份最佳開畫紀錄等。《死侍與狼人》彩蛋及串星衆多，韋斯利史納斯（Wesley Snipes）以角色「幽靈刺客」在片中亮相，更創下兩項健力士世界紀錄：超越「狼人」曉治積曼及「X教授」柏德烈史超域（Patrick Stewart），成為扮演Marvel角色最長時間的演員。據悉韋斯利1998年開始在電影《幽靈刺客》扮演同名角色，其後再拍了兩部續集，相隔25年又240日後，再在《死侍與狼人》扮演「幽靈刺客」，「狼人」曉治和「X教授」柏德烈演出的《變種特攻》，則於2000年上映，比《幽》片遲了兩年。另外，韋斯利亦成為相隔最久再扮演Marvel角色的演員新紀錄，之前的紀錄保持者是飾演奸角「八爪魚博士」的男星艾佛莫連拿（Alfred Molina）。

《死侍與狼人》開畫前，Marvel電影總裁奇雲費格（Kevin Feige）在荷李活星光大道出席摘星儀式，不少參演Marvel電影的演員現身，包括「狼人」曉治積曼及《洛基2》關繼威，後者把兩人的合照上傳到社交平台，留言表示上次見到對方已是24年前拍攝《變種特攻》，當時曉治首次扮演狼人，又指對方如記憶中一樣好人，並恭喜曉治主演的《死侍與狼人》開畫大賣。前日輪到曉治上傳兩人的合照，提到再遇關繼威，對方已成為奧斯卡最佳男配角，指其故事很傳奇，「見到對方，立即擁抱，我們曾在《變種特攻》中合作」。曉治指關繼威當年是《變》片的特技動作團隊，從他們身上學到很多技巧及怎樣拍攝動作片，「能再見到他及重新聯絡，真的太好了」。童星出身的關繼威長大成人後星途並不順利，一度退居幕後從事特技動作工作。

《圈套》優先場收1716萬

另一方面，《鬼眼》禮切沙也馬倫執導《圈套》上周四在美國上映優先場，收220萬美元（約1716萬港元），美媒估計該片首周末3天可進帳1700萬美元，在強敵當前的形勢下，成績算不錯。《圈套》將於周四（8日）在港上映，由《黑鷹十五小時》男星佐斯夏利（Josh Hartnett）主演，故事講述爸爸古柏與10多歲的女兒懷莉參加演唱會，並發現警方正圍捕連環殺人犯，而兇徒可能是古柏自己。

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