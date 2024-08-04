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娛樂

【娛樂場】犯罪懸疑電影《默殺》 年度最「燒腦」代表作

【明報專訊】犯罪懸疑片《默殺》成為內地暑假檔賣座黑馬，票房已突破12億元人民幣，登上本年度懸疑片票房第一位。《默殺》由馬來西亞導演柯汶利自編自導，王傳君、張鈞甯、吳鎮宇、王聖迪主演，其他演員還有金士傑、黃明昊及徐嬌；一宗由校園欺凌事件引發的雨夜連環殺人案，兇手是誰撲朔迷離，人物關係錯綜複雜又善惡難辨，劇情峰迴路轉，被譽為年度犯罪懸疑電影最「燒腦」代表作。

誰是雨夜屠夫撲朔迷離

《默殺》劇情圍繞一所女子中學，初中女生惠君（徐嬌飾）長期遭校園欺凌並墮亡，暴行非但沒有停止，甚至禍延到閨密小彤（王聖迪飾）身上；長年不說話的小彤，遭同學殘暴欺凌，欺凌者卻先後在雨夜被穿黑色雨衣的神秘人重槌殺害，陳屍校內，未幾小彤也遭擄走失蹤。在連環殺人案的背後，難脫嫌疑的眾人逐一浮出水面，小彤母親李涵（張鈞甯飾）目睹女兒被膠水封嘴卻閉口不言；校工林在福（王傳君飾）看似知曉內情卻冷漠疏離；暗中窺探的神秘男吳望（黃明昊飾）看似身陷險境卻面露笑容。殺害霸凌者的雨夜屠夫究竟是他們其中的何人？調查案件的警官戴國棟（吳鎮宇飾）似被假像蒙蔽，探秘過程中，一宗宗藏污納垢的舊事被揭開，所有人都被推到了風口浪尖。善惡有報，罪惡難逃，真相逐漸揭曉。

展現人性複雜陰暗面

張鈞甯飾演在校內擔任清潔工的母親，卑微而焦慮，曾目睹女兒被同學殘暴凌虐的慘况卻只能默默啞忍，敢怒而不敢言，後來為了找回失蹤女兒，終於變得歇斯底里，不惜一切走向危險邊緣，眼神也閃現兇狠。吳鎮宇飾演警官，一貫淡定，被揭發與神秘偷拍青年關係密不可分而大發雷霆，甚至失控暴打對方。王傳君表情空洞卻令人不寒而慄，演喪女的悲痛又入木三分。飾演小彤的王聖迪全片沒對白，完全靠表情動作演戲，徐嬌客串演出學習遲緩的特殊學生，天真而脆弱，兩名年輕演員有甚佳表現，所有演員都賣力演出，交織出這宗在沉默背後醞釀而成的復仇故事，透過每個角色，展現人性的複雜與陰暗面。

挖掘角色多重人性

導演柯汶利繼《誤殺》後再次帶來犯罪懸疑片，《默殺》延續前作特色「情節強，節奏快」，然而跟一般犯罪懸疑片不同，沒有簡單停留在破案分析上，而是深入探視每個人物在這宗殺人事件中的複雜動機和各自處境。柯汶利通過鏡頭語言、緊湊利落的剪接，將觀衆牽進懸疑緊張情境，加上案情複雜，劇情屢次出現意想不到的轉折，但《默殺》的重重反轉，更着重於對角色多重人性的挖掘，給觀眾不斷帶來衝擊。

《默殺》8月8日香港上映

相關字詞﹕徐嬌 吳鎮宇 張鈞甯 王傳君 默殺

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