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娛樂

羅志祥新專輯簽唱會 逾千粉絲迫滿西門町撐場

【明報專訊】羅志祥2020年被舊愛周揚青爆私生活混亂後形象盡毁，暫停演藝工作一段時間後，近年收復失地，昨日在西門町紅樓舉辦新專輯《舞狀元》簽唱會，在接近40度炎熱天氣下，仍吸引逾千人迫爆現場，擠得水泄不通，1000個簽名籌火速派完，他承諾沒拿到號碼牌的粉絲，只要持新專輯到現場排隊，他一定簽名。

羅志祥（小豬）在場跳唱新歌《舞狀元》，相隔多年再辦簽唱會，回想發第一張專輯時，在各地唱片行辦活動，有時候連一個歌迷也沒有，「發現某家唱片行沒有人，唱片公司就會跟老闆說這站我們不下車了，直接去下一站」。

親解「3張合照5張抱抱」由來

「3張合照5張抱抱」一直是小豬簽唱會的傳統，多年來被網民揶揄，他對此親自解釋，認為被很多人斷章取義。他表示以前就是「不想丟臉」，更希望答謝忠粉支持，「當年看到現場只有零星粉絲，為了撐我不斷買唱片及重新排隊，我也不想那麼丟臉，那麼快結束簽唱會。想要感謝這群忠粉，之後便說出『買了3張的人就合照，買了5張的人可以抱抱』，這樣就形成一個專屬傳統，粉絲也不希望取消」。

小豬表示為什麼要因為外界眼光而改變，「這是我們的傳統，不要讓那些外界的人有話說」。他稱今次簽唱會要加碼開放福利，「今（昨）天買一張就可以合照，抱抱就沒有，因為要簽蠻多，如果真的有可能就要很久，我要報答歌迷，那時真的蠻心酸的」。有歌迷在兩天前已到場排隊，小豬見歌迷在烈日下排隊，1000個號碼牌一早派完，讓他非常感動。他為感謝大家支持，承諾沒拿到號碼牌的粉絲，只要持新專輯到現場排隊，他一定會簽完。

「身體年齡不到30歲」

小豬稱媽媽要到場支持，因擔心太熱，老人家身體受不了，特別叫媽媽傍晚來。他說媽媽身體健康狀况一切良好，他們每年會做全身檢查，45歲的他檢測身體年齡不到30歲，他笑說：「媽媽身體都OK，我前陣子體檢，胃有點小潰瘍，吃太快又吃辣，反而是我肺活量超標，還好筋骨都沒有老化。」

恩師孫德榮現身嚇一跳

小豬恩師孫德榮突然出現，讓他嚇一跳。孫德榮帶來兩人合照的相框及新專輯說：「這個才叫支持對不對，我就是要讓他感動，他想都沒有想到我會來。」小豬不好意思說：「我想說，你好好在家休息就好。」小豬上月底45歲生日，希望所有人都平安、健康，對於生活現况非常滿足。至於感情事，他笑說：「感情不重要，現在感覺很棒。」

娛樂組

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