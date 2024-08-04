現身無綫奧運直播羽毛球混雙 李克勤見證好友奪金開心彈起

李克勤是羽毛球發燒友，對運動員及羽毛球相關資訊相當熟悉，加上有資深體育主持根底，相隔多年「重操故業」未有生疏，表現得有板有眼，提供不少鮮為人知的羽毛球相關知識及小秘密，包括國家隊羽毛球代表的訓練情况。

自嘲打羽毛球流流哋

克勤說：「他們的訓練好刻苦同受人尊敬，當然港隊運動員都是。記得有次飯後去唱K，我問他們明日不用訓練？他們說：『要呀，不過不是好早，7點（朝早）』。」克勤直播期間公開跟國家隊運動員打羽毛球的片段，他全程打得有紋有路。林溥來問他是否經常跟國家隊交流？克勤笑說：「邊有得交流呀，佢哋有交，我咪流流哋囉，跟我做拍檔打波，辛苦過打奧運啦！」

克勤被老拍檔鍾志光提到綽號是「國羽隊頭號粉絲」，他笑稱是虛名，都是港隊頭號粉絲，「因為好鍾意羽毛球，又有好多機會跟着國家隊去打蘇迪曼盃、世錦賽等，比賽完跟他們聯誼，他們來港打波，我會盡地主之誼，因此熟絡了，所以好多時飛去睇他們比賽，他們又會來看我的演唱會」。

克勤透露今屆羽毛球混雙金牌，對好友鄭思維很重要，「好耐無見鄭思維有這種殺氣，他幾年前失落金牌，差不多所有嘢都攞晒，只差這面金牌」。他指「雅思組合」上屆失落東京奧運後渡過頗長低潮期，「對他們來講，之前年幾時間好難過，拆過伙又走番埋一齊」。他透露今年與鄭思維慶祝生日時，對方的生日願望是能在奧運奪金，看到好友願望成真，他開心得彈起身，「這日是他成個生涯裏面欠的最後一塊拼圖，我好替他們開心」。他又見到黃雅瓊贏得金牌後，同為國家隊羽毛球代表的男友劉雨辰送花兼跪地求婚，覺得好感動。

重提亞特蘭大奧運採訪瘀事

克勤談到1996年為無綫採訪亞特蘭大奧運，那時拿着張證就可以周圍去，最緊要面皮夠厚，捉人做訪問要主動些。鍾志光聞言即幽他一默說：「後尾點解呢張證有限制呀，咪因為你咯，人哋升旗你走咗入去吖嘛！」當年他與劉德華發生誤闖升旗禮的蝦碌事件。克勤老婆盧淑儀同熱愛羽毛球，跟國家隊羽毛球運動員由波友變老友，之前中國羽毛球前世界冠軍陳清晨來港時，克勤一家四口盡地主之誼請對方吃日本菜，克勤兩子亦十分鍾意打羽毛球。

娛樂組