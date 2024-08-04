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娛樂

詹天文廣州升學或接受軍訓 鍾柔美暑假多吃多瞓有肚腩

【明報專訊】詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）、林愷鈴及曾傲棐等昨日到將軍澳出席港台活動。Windy獲本港、內地及美國多間大學取錄，最終決定選廣州星海音樂學院升學，她表示月底要到學校報到，之後接受兩個月軍訓，「聽聞港澳台學生不用接受軍訓，還了解中，都有少少驚，不過我什麼都想體驗，也想嘗試吓，雖然攰，但可以鍛煉意志力，可能會黑了兩度回來」。她稱一直有關注炎明熹（Gigi）近况，與對方保持聯絡，「我沒有特登去問她情况點，覺得如果她有任何決定，就會向大家講」。

Yumi暑假去了兩次海外畢業旅行，覺得有少少攰，「好似玩得太多，要回一回氣！不過開學前都想去澳門玩水上樂園，至於會否影泳衣相就順其自然，影得靚就分享畀大家睇，其實我有肚腩，只不過收埋了，大家睇不到」。她表示放暑假食多瞓多，覺得肥了，但上榜沒什麼改變。

林愷鈴商場唱歌緊張到震

林愷鈴獲邀獻唱港台主題曲感覺神奇，相隔多年再有機會在商場唱歌，緊張到震，但媽咪龔慈恩在內地工作未能陪伴，她說：「我都唱了好多年歌，今次像回到最初的起點，有點感動，年初已出第一首歌，希望到60歲依然可以寫歌，但不是專注做歌手，依然會做演員。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕林愷鈴 鍾柔美（Yumi） 詹天文（Windy）

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