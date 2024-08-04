詹天文廣州升學或接受軍訓 鍾柔美暑假多吃多瞓有肚腩

Yumi暑假去了兩次海外畢業旅行，覺得有少少攰，「好似玩得太多，要回一回氣！不過開學前都想去澳門玩水上樂園，至於會否影泳衣相就順其自然，影得靚就分享畀大家睇，其實我有肚腩，只不過收埋了，大家睇不到」。她表示放暑假食多瞓多，覺得肥了，但上榜沒什麼改變。

林愷鈴商場唱歌緊張到震

林愷鈴獲邀獻唱港台主題曲感覺神奇，相隔多年再有機會在商場唱歌，緊張到震，但媽咪龔慈恩在內地工作未能陪伴，她說：「我都唱了好多年歌，今次像回到最初的起點，有點感動，年初已出第一首歌，希望到60歲依然可以寫歌，但不是專注做歌手，依然會做演員。」

記者：林祖傑