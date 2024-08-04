「牛雜妹」李亦喬出嫁 9對龍鳳鈪配「褂皇」行頭十足

睇北極光度蜜月

晚宴到賀賓客有七仙羽、黃建東、邢慧敏、唐貝詩、林作及裕美等。招永鴻表示老婆太靚，怕夜長夢多有人爭，決定快點娶過門。李亦喬笑言：「過了七年之癢，所以結婚。」招永鴻自爆原本想了千言萬語求婚，但最後喊到什麼都講不到，只口窒窒講「嫁畀我」。他表示應承老婆到外國看北極光度蜜月，讓老婆夢想成真。

調理身子努力造人

李亦喬表示因老公家族經營糖水店，婚後要改為「糖水妹」。可會專心做少奶奶？她說：「不想放棄幕前工作，可能婚後很多人找我演媽媽角色，都會接受。」招永鴻希望老婆收起性感穿樽領衫，李亦喬則說有自己的風格，但工作需要時會先問老公意見。她婚後想生BB，要先調理好身子，再努力造人。

記者：林祖傑