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娛樂

「牛雜妹」李亦喬出嫁 9對龍鳳鈪配「褂皇」行頭十足

【明報專訊】31歲「牛雜妹」李亦喬與拍拖7年半的圈外男友招永鴻昨日舉行婚禮，早上接新娘儀式，李亦喬穿「褂皇」，戴上9對龍鳳鈪，寓意長長久久，還有金豬牌等，行頭十足，姊妹團有董嘉儀、李蔓瑩及鄧洢玲等。新郎宣讀愛的宣言時，暱稱她「包大人」，稱李亦喬讓他體會到生命中不必要的苦，以及有機會讓他體會到生命中額外的甜，場面感動。下午一對新人在酒店舉行註冊儀式，在律師、雙方父母及親友見證下結為夫婦。婚禮會場佈置以藍白色為主，穿低胸婚紗的李亦喬在父親陪同下進場，招永鴻在李爸爸把女兒交給他時熱淚盈眶。宣讀誓辭發生趣事，李亦喬將「終生不渝」講成「至死不渝」，令親友大笑。招永鴻為她揭起頭紗，兩人流下開心眼淚，並多次甜蜜咀嘴。

睇北極光度蜜月

晚宴到賀賓客有七仙羽、黃建東、邢慧敏、唐貝詩、林作及裕美等。招永鴻表示老婆太靚，怕夜長夢多有人爭，決定快點娶過門。李亦喬笑言：「過了七年之癢，所以結婚。」招永鴻自爆原本想了千言萬語求婚，但最後喊到什麼都講不到，只口窒窒講「嫁畀我」。他表示應承老婆到外國看北極光度蜜月，讓老婆夢想成真。

調理身子努力造人

李亦喬表示因老公家族經營糖水店，婚後要改為「糖水妹」。可會專心做少奶奶？她說：「不想放棄幕前工作，可能婚後很多人找我演媽媽角色，都會接受。」招永鴻希望老婆收起性感穿樽領衫，李亦喬則說有自己的風格，但工作需要時會先問老公意見。她婚後想生BB，要先調理好身子，再努力造人。

記者：林祖傑

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