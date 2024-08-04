斥經理人操守有問題終止合作後 鄭中基稱遇情緒健康問題須休息

鄭中基昨午約1時30分在社交平台發文：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」字眼強硬，關係似甚惡劣，令網民大感震驚，因鄭中基在20小時前，仍在社交平台收集「匪夷所思系列」的投稿，他突然宣布終止合作，令不少網民及粉絲感到匪夷所思。

9月高雄演唱會後「離開」

之後鄭中基再發文表示：「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」

不少網民擔心鄭中基的情况，紛紛留言叫他保重。有網民解讀他意思是完成9月28日及29日兩場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會》後暫別演藝圈，不少人說尊重他的決定，會等他回來。

余思敏提前暗示有事發生

有網民對於鄭中基宣布與何慶湘終止合作的發文有疑惑，因他寫道：「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作。」該網民問機動娛樂不是鄭中基自己創立的公司，為何會是跟機動娛樂終止合作？會否是字眼上引起誤會？日後鄭中基如不再為機動電視台RTV拍攝影片，該頻道會否繼續或停止更新？在鄭中基發出該帖文前數小時，余思敏在Instagram（IG）上載一段英文：「Good morning HK, Something big are coming……want to see？」似暗示有事情發生，還tag了老公鄭中基、何慶湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台的IG。

何慶湘參與籌辦機動電視台RTV

何慶湘與鄭中基合作逾10年，由成立機動娛樂，到籌辦機動電視台RTV，她都有份參與，亦不時在節目中現身。何慶湘於2019年2月20日才公開自己是鄭中基經理人的身分，當時她寫道：「再好嘅工都總有幾次好想離開嘅時候，但每次諗起咁難先建立到一個咁信任嘅關係，再加上我有情有義嘅個性，最後我就由死𡃁妹做到中年少女。既然留低就要做多啲、做好啲，所以幾個月前機動娛樂就橫空誕生咗，然後Stephanie加入咗我哋，佢會接替我原來嘅工作，𠵱家姐姐正式宣布呢個moment我會開始幫首領接洽工作（簡稱：R生意），所以以後關於機動娛樂、首領同阿稍嘅工作都可以搵我，歡迎大家隨便些牙我電話出去，多謝指教！」

娛樂組