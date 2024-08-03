【開箱】《紅天鵝》 豪門新抱金荷娜愛上保鑣Rain

表面恩愛 丈夫出軌

《紅天鵝》全劇10集已全部在Disney+上架；故事描述退役高爾夫球員吳婉秀（金荷娜飾）是慈善機構NOW理事長，以韓國親善大使身分在世界各地活動，在國際社會甚具影響力。吳婉秀與丈夫兼韓國大企業花人集團繼承人金容國（鄭糠雲飾），看似恩愛無比，其實金容國婚後多次出軌，並育有一名私生子。

吳婉秀接到恐怖組織發出死亡預告，但她仍強行出席馬尼拉慈善活動，結果遭到襲擊。曾任職青瓦台警衛的徐蹈允（Rain飾），因好友兼同事在馬尼拉被殺，在當地查案期間，發現命案與吳婉秀的恐怖襲擊有關，於是出手拯救她，還當上對方貼身保鑣。

《紅天鵝》由Disney+投資，製作規模比韓國免費電視台劇集為大，不少情節卻讓人感覺像2000年代韓劇般粗糙，例如首集講述馬尼拉恐怖襲擊事件，吳婉秀明明收到死亡預告，仍堅持出席慈善活動，理由並不充分；徐蹈允出手拯救後，帶她到偏遠郊區，吳婉秀應覺得更加不安才對，卻當男方是英雄，表現不像能幹的富豪慈善家，更似是天真少女。

首兩集Rain留了鬍鬚及戴上太陽眼鏡，似要營造失去好友的悲傷及粗獷形象，效果並不自然；「英雄救美」場面也未如理想，他躲避車輛爆炸及不知從何處飛來的子彈，以慢鏡拍攝，欠缺緊張感之外，反有陳年韓劇味。Rain為了扮演沉穩的保鑣角色，全劇刻意壓低聲線，反而妨礙感情表達。

不尋常命案成看點

《紅天鵝》有不少陳腔濫調設定，像吳婉秀丈夫金容國是不成熟的「富二代」，只懂花天酒地，看到徐蹈允守護在吳婉秀身邊，只感無比妒忌，於是出手打人，卻從不反省自己對婚姻不忠。吳婉秀與朴美蘭（徐梨淑飾）的婆媳糾紛，最為「狗血」，朴經常大動肝火罵人及打人，甚至將吳婉秀病重的母親困在精神病院。

雖然如此，《紅天鵝》仍有兩大看點：先是吳婉秀與徐蹈允的愛情線，後者目睹吳婉秀豪門新抱生活悲慘，由憐生愛，感情開始超越女主人與保鑣的關係，能否大團圓結局，不在此劇透。另外，劇中講述花人集團會長金斗吾（趙源熙飾）死亡並不尋常，似乎與集團貪污舞弊事件有關；金會長生前曾託吳婉秀守護花人集團，案件真相成為此劇的懸念，吸引觀衆追看下去。

Rain想炫耀漂亮女兒

《紅天鵝》雖有「復古狗血味」，仍不乏捧場客；據韓國傳媒報道，在Disney+多個播放地區，包括台灣、新加坡及香港，《紅》劇上架後連續9日登上點播榜冠軍。

Rain昨日接受韓媒訪問時表示，很開心《紅天鵝》受歡迎，但內容涉及暴力，所以沒讓兩名女兒收看；又謂他跟妻子金泰希不會討論演戲，不會干涉對方工作，所以他拍攝親熱場面時，亦沒向妻子「備案」。Rain又稱以往為了保護家人，不喜歡公開談論家事，但現在放開了，笑言也很想炫耀孩子漂亮地成長的樣子。