《王者天下4》票房破2.6億 山崎賢人伙韓團拍綜藝節目

【明報專訊】《今際之國的有栖》山崎賢人主演電影《王者天下4：大將軍歸還》，上月12日在日本開畫，截至前天上映21日，收超過50億日圓（約2.6億港元）。改編自同名漫畫的《王者天下》，首集2019年上映，日本票房57.3億日圓（約3億港元）；2022年原班人馬拍攝續集《王者天下2：至遙遠的大地》，收51.6億日圓（約2.7億港元）；《王者天下3：命運之炎》去年上映，票房56億日圓（約2.9億港元），連同今集已是連續4片票房衝破50億日圓大關，雖然未知第4集能否超越首集的最高紀錄，但《王者天下4》目前累收50.5億日圓（約2.65億港元），已撼低《詭異之家》50.3億日圓（約2.64億港元），成為日本今年最賣座真人演出電影。