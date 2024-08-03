張天賦學化妝認手勢麻麻 歸綽嶢拒做白老鼠

MC解釋因工作需要化妝見人，初入行未有太多資源，簡單學幾堂化妝課，便動手幫自己化妝，手勢麻麻，「側邊化得太白，中間太黑，化成一個賊樣，最終公司找回化妝師幫我」。MC自覺未夠分量幫其他女生化妝，但如果是萬聖節扮鬼扮馬造型就可以一試。Nancy對MC識自行化妝大表驚訝，她也是靠網上自學。有提議MC嘗試為Nancy化萬聖節妝，後者即面露懷疑神情，MC笑稱無謂勉強。

MC頹廢造型拍新歌MV

MC預告8月中推出一首親自作曲的新歌，預告快將拍MV，「今次MV內容未必有女主角，造型方面，會是大家平日較少見的我，例如戴眼鏡和頹廢風格」。忙籌備推出個人專輯的Nancy，未打算自薦做MC的MV女主角，不過她知道MC準備8月底聯同MIRROR成員柳應廷（Jer）在亞博開演唱會，到時一定捧場支持。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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