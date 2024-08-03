擇偶條件要有上進心 馬詠茹避談舊愛張家朗新戀情

馬詠茹曾與「劍神」張家朗拍拖，舊愛日前在巴黎奧運男子花劍項目衛冕成功，再奪金牌，令他們昔日的戀情被重提。馬詠茹說：「這段情已經過去多年，希望這些新聞不影響雙方繼續向前發展。（有否約張家朗慶祝？）我們是朋友，但不會經常傾談，人哋都……」是否知道對方有新戀情，傳女友是法國劍擊運動員Solene Butruille？她笑說：「不講啦。」現時單身的她專注工作，踏入事業新領域有很多事情要學。談到擇偶條件，她認為不一定要叻過自己，最緊要孝順、有上進心。

鄧月平拍劇演劏魚妹舞菜刀

鄧月平表示聽聞張文傑願推薦她與蘇雅琳（Ivy So）參加電影《九龍城寨》續集試鏡，即使本身有泰拳和空手道底子，最近都加緊學詠春及上武術班。她開心努力沒白費，最近接拍新劇獲導演加動作戲，「接了一部中港合拍劇，扮演劏魚妹，導演知我識拳腳，為我的角色加插動作戲，要舞菜刀打鬥，我有拿菜刀練習，都怕嚇親人，又請武指幫我設計武打招式」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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