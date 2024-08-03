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娛樂

傳姊弟戀似奧運選手為港爭光 呂爵安認與林明禎歐洲撐枱腳

呂爵安首開腔回應與林明禎緋聞 認兩人曾在歐洲飯聚

【明報專訊】27歲MIRROR成員呂爵安（Edan）與34歲「大馬女神」林明禎近日傳姊弟戀，隊友紛紛表示難以置信。Edan爆出緋聞後昨日首度公開露面及開腔回應，他否認秘戀林明禎，指連日來牽連甚廣，又被恭喜叻仔，似奧運選手為港爭光，覺得有必要澄清。他與林明禎是在朋友聚會上認識，間中有聯絡，承認早前同身在歐洲工作，便相約食飯，只是朋友關係，有跟對方講不好意思。他不敢想是否有發展機會，驚被人打，但對隊友反應好嬲，笑言不要再挑釁他，否則證明給大家看。

記者：柯美

攝影：劉永銳

Edan昨日以彩妝大使身分出席品牌活動，吸引大批粉絲到場支持。Edan表示為品牌拍廣告照以滑浪造型示人，但有著上衣，全場粉絲噓聲四起，Edan笑說：「唔使噓，有短褲仔嘅。」Edan表示不識滑浪，只拿着滑板影相，不需要落水和騷肌。對於粉絲感失望，他笑指大家太膚淺了。

否認拍拖 擇偶沒特定對象

Edan與林明禎傳緋聞，有說Edan在百忙中赴台灣探望，兩人又趁工作之便歐遊約會。Edan笑說：「最近很多人恭喜我、祝賀我，又話我叻仔，出道以來未試過受到那麼多讚賞，我以為自己是奧運選手，為港爭光。」他否認與林明禎拍拖，認為有需要澄清，「傳得太勁，她都是個女仔，而且牽連甚廣，連梁詠琪都被問回應。（是否拍拖？）沒有拍拖，亦沒有歐遊，但我確有去歐洲工作，我們是朋友，在朋友聚會上認識，間中有聯絡，知她在歐洲，的確有約過她食飯，因而被誤會」。Edan表示私下仍有跟林明禎聯絡，傳出緋聞後，有向她說不好意思。會否接受姊弟戀？他說：「無話姐姐和妹妹，拍拖最重要是適合。（林明禎是否他那杯茶？）她是女神，我的擇偶條件沒有特定對象。我都很欣賞她，有睇她的作品。（有否機會發展？）嘩，不敢去想，我驚被人打，不止香港，大馬和台灣一齊打我，目前都是先專心工作。」

「再挑釁我就證明給大家睇」

對於MIRROR隊友均不相信他與林明禎拍拖，Edan笑言：「其實我好嬲，不明白大家點解不相信。再挑釁我，我就證明給大家睇。（可能覺得女神難追？）當然，都明的，大家都覺得無可能。（你覺得呢？）什麼都有可能。（順理成章追求？）專心工作，不要搞太多。感情事隨緣啦，得咗話畀大家知。」

《法迷藏》演關鍵人物 非歐陽炳強

Edan早前參演以1970年代轟動一時的「跑馬地紙盒藏屍案」為藍本的電影《法迷藏》，由《正義迴廊》班底製作，合演有梁洛施、譚耀文等。

對於有指他片中飾演主角歐陽炳強的年輕版，Edan否認，稱戲中駁長髮是想區分角色三個不同年代。他不肯透露演什麼角色，只說是一個關鍵人物，「我的戲已拍完，戲分不算太多，不過是一個重要角色。我最初都擔心駕馭不到，但監製翁子光、前輩譚耀文幫我好多。我都不知是否得，嘗試去做，導演又收貨，希望出來令大家有驚喜。今次拍攝令我好深刻，亦有好大突破。好期待電影上映，因為有好多挑戰，做晒我從未試過的事同戲分。這套戲橫跨三個年代，又有動作場面」。Edan稱對手主要是吳冰，跟梁洛施沒對手戲。

不評論陳瑞輝女友事件

談到隊友陳瑞輝（Frankie）的圈外女友Christy在社交網發長文否認「黑歷史」，並自爆與Frankie設局捉「鬼」，被網民批評講得太多。Edan表示他們應該經過深思熟慮才有這個決定，他都是從報道得知，不評論太多，是他們的私事，沒有對與錯，最重要是他們覺得舒服，以及知道所做的事會有什麼影響。

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相關字詞﹕法迷藏 「大馬女神」林明禎 MIRROR成員呂爵安（Edan）

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