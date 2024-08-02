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娛樂

【開箱】《心之酒鄉》 「靚太」尋生父 結局未完

【明報專訊】《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）去年首次執導電影《火辣Cheetos的誕生》，口碑不俗，香港觀衆可透過影視串流平台Disney+收看，她與另一串流平台Apple TV+合作的6集迷你劇《心之酒鄉》（Land of Women），今年6月底上架，上月24日剛播出結局，但故事遠未完結，若未能開拍第2季，似乎有點可惜。

丈夫失蹤 回母親故鄉避債

《心之酒鄉》講述Gala本來在紐約過闊太生活，但丈夫Fred突然失蹤，還欠下巨債，於是帶同患有初期腦退化的母親Julia和仍在讀中學的女兒Kate，回到Julia遠在西班牙的鄉下暫住。怎料甫抵達不久便與當地參與釀酒工作的男子Amat發生撞車糾紛。Julia的舊房子，其妹Mariona已賣給Amat，令Gala大失預算。此時Fred的債主Tony，派手下Kevin與Hank來到小鎮追查Fred下落，更挾持Gala與母親及女兒。

《心之酒鄉》只有6集，開了很多支線，還未有答案便到結局；譬如Julia回到鄉下，很多回憶湧現，她年輕時個性奔放，大受鎮上男孩歡迎，甚至妹妹Mariona鍾情對象Andreu，也跟她發生關係，而且懷孕後便離開家鄉，與Mariona沒見面40年。但Julia也不清楚Gala的生父是誰，重遇各個舊男友，令如今已是Mariona丈夫的Andreu心情忐忑之餘，Julia另一前度神父更要還俗，兩人都懷疑自己就是Gala的爸爸。Andreu還偷偷扯下Gala的頭髮送往巴塞隆拿驗DNA，此劇卻到結局還未講結果。

Gala與Amat是歡喜冤家，最初經常鬥氣，前者甚至帶同母親女兒強行霸佔Amat的住所。隨着對葡萄酒知識豐富的Gala，協助村裏合作社酒莊提升紅酒品質，並找到願意投資的買家，兩人的關係漸漸改變。當Gala得悉丈夫Fred有第三者後，跟Amat的感情亦慢慢升溫。然而Amat過往跟鎮上酒吧老闆娘Montse不時上牀，就在前者與Gala感情萌芽之際，Montse告訴Amat她已懷孕的消息，到結局Amat依然未把此事告訴Gala，也未有任何打算。

期待開拍第2季

劇集尾聲Fred來到小鎮，說要帶Gala母女到阿根廷，Julia不願離開，而且跟Mariona和好，並得對方收留。Gala最初答允Fred，帶同Kate上郵輪，後來轉念，把Fred拿下她的珠寶偷走，跟女兒回到小鎮，準備與Amat展開新生活。Amat與Gala駕車回家途中卻似乎撞斃從警署逃出來的Kevin，劇集在此結束，很明顯為第2季鋪路。

身兼監製並在劇中扮演Gala的伊娃朗歌妮亞受訪時沒確認《心之酒鄉》是否會開拍第2季，但稱十分期待，還搞笑表示，「我也想知道生父是誰」。事實上，此劇在西班牙巴塞隆拿郊外實地取景，充滿小鎮風情；劇中還說葡萄園除了Amat之外，全由女性經營，可供發揮的情節其實甚多，短短6集確實說不完。另外，伊娃雖然是拉丁裔，但10多年前才開始學習西班牙語，《心之酒鄉》亦是她首次雙語演出，相信有野心開拓美劇之外的西班牙語市場。

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