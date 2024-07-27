《魷魚遊戲2》李政宰誓揪出幕後黑手 12月26日Netflix上架 第3季結局篇明年播

文：蘇珮欣

《魷魚遊戲》2021年9月17日上架後，迅即熱爆全球，成為Netflix史上觀看次數最多作品，上架28日，觀看時數突破16.5億小時，觀看用戶超過1.42億，拿下全球94個國家及地區的十大收視排行榜冠軍。《魷魚遊戲》不僅叫座，更橫掃多個頒獎禮，奪得百想藝術大獎電視部門至高榮譽大獎、美國葛咸獎突破劇集獎；男主角李政宰先後捧走艾美獎及美國演員公會視帝寶座。其後還按照劇中遊戲開拍競技真人騷《魷魚遊戲：真人挑戰賽》。

新演出陣容加盟

Netflix前年宣布《魷魚遊戲》開拍第2季，去年7月開鏡，經過長達10個月拍攝，早前煞科。首季主角李政宰、李秉憲、魏河俊、孔劉繼續演出第2季，並加入全新演出陣容，包括《奔跑愛情》任時完、《山茶花開時》姜河那、《絕世KOL》朴圭瑛、《黑暗榮耀》朴成勳、《日與夜》梁東根、前IZ*ONE成員曹柔理、《Sweet Home》李鎮旭、《D.P：逃兵追緝令》元志安及BigBang出身的T.O.P等。

《魷魚遊戲2》落實今年12月26日拆禮物日上架，明年播出的第3季則會是最終章。其實去年已有韓媒報道，《魷魚遊戲》第二三季同時開拍，兩季合共13集，總製作費1000億韓圜（約6億港元），其中李政宰每集片酬便高達100萬美元（約780萬港元）。

黃東赫昨日親自撰文宣布第2季開播日，並表示首季播出至今快將3年，其間發生許多難以想像的事，「此刻我無比興奮，能親自宣布第2季上架日期，並預告將迎來第3季，也是系列最後一季。還記得第2季開拍的第一天，我心想：『哇，真不敢相信我又回到《魷魚遊戲》的世界！』當下感覺很不真實」。他表示期待知道觀眾對第2季的觀感，又透露李政宰扮演的成奇勳會遇上很難對付的人物，終極結局會在第3季揭曉。

第2季故事講述上季結局3年後，贏得「魷魚遊戲」的456號玩家成奇勳（李政宰飾），堅決要找到遊戲幕後黑手，希望終結這個殘酷遊戲。成奇勳利用自己獲勝獎金來執行計劃，第一步選擇從最明確的地方開始：在地鐵站內尋找穿著西裝、當初邀請他參與遊戲的神秘人（孔劉飾）。當成奇勳的努力終於有些成果，卻發現摧毁這個組織的方法，遠比他想像更加致命；要結束這個遊戲，他必須重新加入其中。

先導預告曝光

《魷魚遊戲2》先導預告昨日同時曝光，穿著跟上季一樣運動服的參賽者在體育場跑道奮力跑，耳熟能詳的《魷魚遊戲》配樂亦響起；比賽期間，陸續有人倒下，站在賽道旁的是穿上紅色制服、戴黑色面具的「幕後黑手」。由李秉憲飾演、穿上黑衫戴面具的遊戲「代表」站在中央說：「3年過去了，想再參加一次遊戲嗎？」預告片充滿神秘感，令人期待。兩大男主角李政宰與李秉憲昨日亦急不及待在社交媒體發文宣傳新劇。